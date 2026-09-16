 Trump plănuiește încă o transformare a orașului Washington, cu o statuie gigantică a primului președinte american | adevarul.ro
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Video Trump plănuiește încă o transformare a orașului Washington, cu o statuie gigantică a primului președinte american

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Președintele Donald Trump a cerut ridicarea unei statui impunătoare a lui George Washington în fața Muzeului Național de Istorie Americană al Smithsonian, cea mai recentă dintr-o serie de eforturi menite să remodeleze capitala națională și instituțiile care povestesc istoria acesteia.

Machetă statuie
Machetă statuie Foto: Machetă statuie

Propunerea a fost una dintre numeroasele schimbări pe care Trump a îndemnat Instituția Smithsonian să le realizeze înainte de împlinirea a 300 de ani de la nașterea primului președinte, în 2032.

În postările de vineri seara de pe Truth Social, președintele republican a solicitat Institutului Smithsonian — o instituție pe care a ridiculizat-o și pe care a amenințat că o va priva de finanțare — să instaleze o „statuie colosală” a lui Washington, înaltă de peste 9 metri, în fața muzeului, scrie Independent.

Trump a afirmat că statuia ar trebui să înlocuiască „Infinity”, o interpretare tridimensională a simbolului infinitului care se află în prezent acolo.

„Această ciudată sculptură modernistă nu le spune vizitatorilor nimic despre America, nu inspiră pe nimeni și nu îi onorează pe niciunul dintre marii noștri eroi americani”, a scris președintele în vârstă de 80 de ani. „George Washington, însă, o face. El este, fără îndoială, cel mai mare erou al Americii. Fără el, țara noastră și libertățile noastre nu ar exista.”

Trump a solicitat, de asemenea, ca o statuie a lui Washington, înaltă de 3,3 m, să fie amplasată în Sala Steagurilor a muzeului și inaugurată pe 17 septembrie, de Ziua Constituției.

El a îndemnat, în plus, muzeul să organizeze imediat o expoziție cu durata de cinci ani dedicată „Vieții și moștenirii” lui Washington.

Trump a criticat muzeul pentru ceea ce a numit o omisiune de a le oferi lui Washington și celorlalți Părinți Fondatori „sărbătorirea” pe care o meritau cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a națiunii, din această vară. El a spus, de exemplu, că muzeul nu menționează traversarea râului Delaware de către Washington, din 1776.

De asemenea, el a acuzat Smithsonianul că prezintă o versiune „denaturată” a istoriei Statelor Unite, concentrându-se pe victimele opresiunii în loc de cei care au reușit să o depășească.

„În loc să se concentreze pe activismul ideologic, conducătorii Muzeului Național de Istorie al Americii, finanțat din banii contribuabililor, ar trebui să se concentreze pe povestirea istoriei Americii — în mod echitabil, precis și coerent — și nu există o persoană mai potrivită cu care să înceapă decât George Washington”, a concluzionat Trump.

Postările președintelui au apărut la trei zile după ce Lonnie Bunch, prima secretară de culoare a Institutului Smithsonian, a anunțat că va demisiona din această funcție.

Anunțul ei a venit în urma unui raport al Casei Albe publicat în urmă cu două luni, care îi critica pe oficialii Smithsonian, în special pe cei din cadrul Muzeului Național de Istorie Americană, descriindu-i ca pe niște activiști radicali nedemni de încredere. Bunch a respins raportul, afirmând că nu era o „caracterizare corectă”.

Campania lui Trump de a rescrie narațiunea istorică a națiunii s-a extins mult dincolo de Smithsonian. De la emiterea ordinului executiv din 2025, intitulat „Restabilirea adevărului și a bunului simț în istoria americană”, administrația a exercitat presiuni pentru schimbări în cadrul instituțiilor federale, inclusiv ordonând îndepărtarea așa-numitelor expoziții „woke” de la Monumentul Bunker Hill din Massachusetts. Recent, administrația a îndepărtat, de asemenea, o placă comemorativă critică la adresa Confederației de la Cimitirul Național Arlington.

În timp ce Casa Albă a susținut că remediază o interpretare distorsionată a istoriei Statelor Unite, criticii afirmă că campania administrației se reduce la o încercare de a ascunde adevărul despre trecut.

Trump a acționat, de asemenea, rapid pentru a remodela peisajul urban al capitalei, demarând construcția unei mari săli de bal la Casa Albă și avansând planurile pentru un arc al victoriei de 75 de m de-a lungul râului Potomac.

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