 UE vrea să interzică total accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Ce pregătește Comisia Europeană | adevarul.ro
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UE vrea să interzică total accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Ce pregătește Comisia Europeană

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Usrula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a confirmat miercuri, 16 septembrie, că UE merge mai departe cu planurile pentru interzicerea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele de socializare.

Gen Z telefoane FOTO iStock webp
Foto: iStock

Potrivit The Guardian, Von der Leyen a declarat miercuri că aplicațiile de social media „îi privează pe copii de copilărie” și că marile platforme de tehnologie trebuie să demonstreze că produsele lor sunt sigure.

De aceea, a promis elaborarea unui proiect de lege pentru interzicerea totală a accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani. Minorii cu vârste între 13 și 15 ani ar putea avea „conturi limitate”, cu supravegherea părinților și limite de timp pentru utilizarea aplicațiilor.

Comisia Europeană își va publica joi planul privind rețelele sociale. Pentru a deveni lege, acesta va trebui aprobat de Parlamentul European și de cele 27 de state membre ale UE.

Von der Leyen a anunțat la Strasbourg, în discursul privind starea UE, noi măsuri legislative, inclusiv Digital Fairness Act, care va viza designul digital ce creează dependență. Ea a promis, de asemenea, un plan european pentru combaterea valurilor de căldură și un mecanism de răspuns la afluxurile bruște de migranți.

Președinta Comisiei a propus și un parteneriat special cu Canada în domeniul securității și un „protocol de securitate de urgență” inspirat de Articolul 4 al NATO.

„Europa are nevoie de propriul plan de răspuns la amenințările hibride”, a declarat ea.

Avem nevoie urgentă de un consens privind modul în care răspundem anumitor incidente – celor care se află sub nivelul unei agresiuni armate, dar care reprezintă în mod clar o amenințare la adresa securității noastre naționale.”

Articolul 4 al NATO permite statelor membre să se consulte atunci când unul dintre ele consideră că securitatea sa este amenințată, spre deosebire de Articolul 5, care prevede apărarea colectivă.

În contextul acțiunilor ostile atribuite Rusiei, von der Leyen a avertizat și că UE ar trebui să se concentreze pe aplicarea sancțiunilor existente, după dificultățile întâmpinate în adoptarea unor noi măsuri.

Von der Leyen a abordat și diviziunile existente în Europa cu privire la introducerea unor restricții comerciale cu Israelul și cu așezările sale ilegale din Cisiordania.

Comisia a refuzat să publice o propunere privind interzicerea comerțului cu așezările israeliene ilegale, deși mai multe state membre ale UE și aliați precum Franța, Canada și Marea Britanie au făcut pași în această direcție.

Atunci când Europa este divizată, nu poate schimba cursul evenimentelor”, a declarat von der Leyen.

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