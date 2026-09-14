Trump susține că Rusia și Ucraina au convenit să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice

Președintele american Donald Trump susține că Rusia și Ucraina au ajuns la un acord pentru a opri atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte țări. Anunțul vine în contextul în care Trump pune creșterea prețului motorinei la nivel mondial în principal pe seama războiului din Ucraina și cere Kievului să renunțe la loviturile asupra rafinăriilor și infrastructurii petroliere rusești.

Trump susține că Rusia și Ucraina au convenit să nu mai lovească infrastructura energetică. Foto: X

Trump a făcut afirmația într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, în care a susținut că Ucraina a acceptat să nu mai atace obiectivele energetice rusești și că Moscova ar fi fost de acord să procedeze la fel, notează The Guardian.

„Ucraina a fost de acord să nu lovească ținte energetice rusești. Rusia a fost de acord să facă la fel! Creșterea prețului motorinei la nivel mondial este cauzată în principal de războiul dintre Rusia și Ucraina, nu de Iran”, a scris președintele american.

Declarația vine la o zi după ce Trump i-a cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești și a altor infrastructuri folosite pentru producția și distribuția motorinei. Președintele american a susținut că aceste lovituri contribuie la apariția unei penurii de combustibil la nivel mondial.

Prețul motorinei în Statele Unite a atins vineri un nivel record, depășind, în medie, 6 dolari pentru un galon.

Ucraina atacă de luni de zile infrastructura petrolieră a Rusiei

Forțele ucrainene au vizat în ultimele luni, în mod repetat, industria petrolieră și gazieră a Rusiei prin atacuri cu rază lungă de acțiune. Loviturile au afectat rafinării și alte obiective importante pentru aprovizionarea cu combustibili.

În Rusia au fost introduse măsuri de raționalizare a combustibilului, iar Moscova a interzis în iulie exporturile de motorină, reducând astfel cantitatea de produse petroliere disponibile pe o piață mondială deja afectată de oferta limitată.