 Atacurile cu drone ale Ucrainei forțează trei dintre cele mai mari rafinării de motorină ale Rusiei să oprească sau să reducă producția | adevarul.ro
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Atacurile cu drone ale Ucrainei forțează trei dintre cele mai mari rafinării de motorină ale Rusiei să oprească sau să reducă producția

Război în Ucraina
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Jumătate dintre cele mai mari șase rafinării de motorină ale Rusiei și-au redus sau au oprit complet producția în luna septembrie, în urma atacurilor ucrainene cu drone, scrie Reuters.

Rafinărie a Lukoil din Nijnii Novgorod
Rafinărie a Lukoil din Nijni Novgorod Foto: X@front_ukrainian

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au devenit unul dintre cele mai importante aspecte, din punct de vedere economic, ale strategiei Kievului privind loviturile cu drone pe distanțe lungi, contribuind la penurii de combustibil la nivel național și la o scădere accentuată a producției de rafinare pe parcursul verii.

Atacurile recente au vizat câteva dintre cele mai mari rafinării ale Rusiei, adăugând presiune asupra aprovizionării cu combustibil și a capacității de rafinare a țării. Trei dintre cele șase mari centre rusești producătoare de motorină au fost închise sau și-au redus semnificativ activitatea în septembrie, potrivit Reuters, care citează propria analiză a datelor de piață.

Cele șase facilități - rafinăria Kirişi din regiunea Leningrad, NORSI din Nijni Novgorod, Taneco din Tatarstan, rafinăria Omsk din Siberia, rafinăria Perm din regiunea Perm și rafinăria Volgograd - asigură jumătate din producția totală de motorină a Rusiei. Toate au fost vizate de atacuri ucrainene cu drone. Rafinăria Kirişi a fost complet oprită, în timp ce NORSI și rafinăria Volgograd funcționează la doar aproximativ un sfert din capacitate, potrivit unor surse citate de Reuters.

În regiunea Leningrad, unde rafinăria Kirişi și-a oprit activitatea, autoritățile locale au introdus limite de alimentare la benzinării. Guvernatorul Alexandr Drozdenko a declarat pe 15 septembrie că măsurile sunt „temporare" și vor rămâne în vigoare până pe 1 octombrie.

„Situația rămâne dificilă", a spus Drozdenko.

Ucraina a vizat tot mai frecvent rafinăriile rusești, într-un efort de a perturba aprovizionarea cu combustibil și de a reduce veniturile energetice care finanțează războiul Moscovei. Atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere au agravat criza internă de combustibil din Rusia, contribuind la interdicții la export, creșteri de prețuri și restricții de vânzare la nivelul întregii țări.

Președintele american Donald Trump a atras recent atenția asupra campaniei Kievului împotriva infrastructurii rusești de motorină, îndemnând Ucraina să oprească atacurile și susținând că acestea și nu războiul din Iran ar sta la baza creșterii globale a prețurilor la combustibil.

„Zelenski trebuie să facă un singur lucru: să oprească loviturile asupra motorinei din Rusia", a declarat Trump reporterilor pe 13 septembrie. „Să meargă după alte ținte, dar nu asupra motorinei, pentru că provoacă o penurie de motorină... Asta nu are legătură cu Orientul Mijlociu."

Trump a susținut ulterior că „majorarea prețului mondial la motorină este cauzată în principal de războiul Rusia-Ucraina, nu de războiul SUA cu Iranul".

Dovezile disponibile arată însă că principala cauză a creșterii prețurilor la motorină este războiul americano-israelian împotriva Iranului și închiderea Strâmtorii Ormuz.

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