Iranul a capturat o dronă submarină americană în apropierea Strâmtorii Ormuz. Ce spune armata SUA

Iranul susține că forțele navale ale Gardienilor Revoluției (IRGC) au capturat un submarin american fără echipaj în apropierea intrării în Strâmtoarea Ormuz, într-o operațiune pe care autoritățile de la Teheran au descris-o drept una de amploare, desfășurată în zorii zilei.

Drona submarină americană capturată de americani Foto: XPress TV ? @PressTV

Potrivit televiziunii de stat iraniene, IRGC a anunțat că forțele sale navale au interceptat aparatul în cadrul unei „acțiuni complexe de informații și operațiuni”. Gardienii Revoluției afirmă că este vorba despre unul dintre cele mai moderne sisteme americane autonome și fără echipaj destinate operațiunilor subacvatice.

Iranul nu a oferit însă detalii despre modelul submarinului, starea acestuia sau modul în care ar fi fost preluat de forțele iraniene.

Armata americană a afirmat marți, 8 septembrie, că una dintre dronele sale submarine s-a defectat în regiunea Strâmtorii Ormuz, după ce Iranul a declarat că a capturat un astfel de aparat, notează AFP.

"O dronă submarină operată de forțele americane a suferit o defecțiune în urmă cu mai bine de o zi. Aceasta supraveghea apele din regiune pentru a sprijini operațiunile în curs", a afirmat Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

"Drona defectă era un model vechi care nu colecta date sensibile și nu transporta niciun echipament sonar sau radar clasificat", a adăugat el.

Purtătorul de cuvânt nu a precizat dacă acest aparat este cel capturat de Iran.

Un punct strategic major

Anunțul vine într-un moment de tensiuni ridicate în regiune. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante artere maritime pentru transportul mondial de energie, făcând legătura între Golful Persic și Golful Oman.

Orice incident militar în această zonă poate avea consecințe importante asupra transporturilor de petrol și asupra piețelor internaționale de energie.

Un submarin autonom poate fi utilizat pentru supraveghere, recunoaștere și colectarea de informații. Dacă afirmația iraniană privind capturarea aparatului va fi confirmată independent, incidentul ar putea oferi Teheranului acces la tehnologii și informații operaționale sensibile ale armatei americane.

Statele Unite mențin de zeci de ani o prezență militară semnificativă în și în jurul Golfului Persic, în parte pentru a proteja libertatea navigației și fluxurile globale de energie.

Atacuri americane asupra infrastructurii petroliere iraniene

În paralel, tensiunile dintre Washington și Teheran s-au intensificat după noi atacuri americane asupra unor obiective din apropierea insulelor Kharg și Jask.

Potrivit unor oficiali americani citați de presa din Statele Unite, atacurile au vizat, între altele, petroliere iraniene. Operațiunile fac parte, potrivit acelorași surse, dintr-o strategie menită să exercite presiuni economice asupra Iranului și să limiteze exporturile sale de petrol.

Agenția iraniană Tasnim, afiliată Gardienilor Revoluției, a relatat că un petrolier a fost lovit de o rachetă la aproximativ șase kilometri de insula Kharg. Potrivit agenției, nu au fost raportate victime.

Insula Kharg este un punct esențial pentru exporturile petroliere ale Iranului și este considerată una dintre cele mai importante infrastructuri energetice ale țării. O mare parte din exporturile iraniene de petrol trec prin această zonă.

De ce este importantă insula Kharg

Kharg are o importanță strategică majoră pentru economia Iranului, iar infrastructura sa petrolieră a fost vizată în trecut în timpul confruntărilor dintre Iran și Statele Unite.

În martie, la câteva săptămâni după izbucnirea războiului, președintele american Donald Trump a afirmat că forțele SUA au efectuat unul dintre cele mai puternice bombardamente din istoria Orientului Mijlociu, în cadrul unor atacuri asupra infrastructurii iraniene.

Trump a publicat ulterior pe platforma sa Truth Social un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale care prezenta distrugerea infrastructurii petroliere de pe insula Kharg.

În același context, cu câteva ore înainte, Statele Unite efectuaseră un atac asupra insulei iraniene Larak, în urma căruia au fost raportate victime.