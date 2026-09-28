Iranul susține că a capturat o dronă submarină americană în Strâmtoarea Ormuz, SUA neagă

Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) susține că a interceptat un vehicul submarin american în timpul unei misiuni de recunoaștere în Strâmtoarea Ormuz. Armata SUA a respins afirmația la scurt timp după aceea.

Dronă submarină REMUS 600 Foto: X@IRI_Monitor

Într-un comunicat, Marina IRGC a spus că a capturat aparatul în urma unei „operațiuni coordonate de informații și război electronic". Potrivit Gărzilor, este vorba despre un model REMUS 600, care a fost predat experților militari iranieni „pentru a extrage datele" din el.

Ce este REMUS 600

Potrivit presei iraniene, vehiculele autonome submarine REMUS 600 sunt folosite de Marina SUA și de mai multe state membre NATO. Ele sunt sisteme relativ ușoare și modulare, în comparație cu submersibilele oceanice de dimensiuni mari.

Echipate cu diverși senzori, camere și sisteme sonar avansate, aparatele sunt concepute în principal pentru supraveghere, cartografierea fundului mării, contracararea minelor și inspecții subacvatice. Ele pot opera la adâncimi de până la 600 de metri.

Reacția SUA

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), care coordonează operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu, a respins afirmațiile iraniene. Purtătorul de cuvânt al CENTCOM, căpitanul Tim Hawkins, a declarat pentru Al Jazeera că SUA au „controlul pozitiv asupra tuturor dronelor operaționale".

Este a doua oară în ultimele zile când Teheranul susține că a capturat echipamente submarine americane. Marți, IRGC a anunțat că a interceptat un alt vehicul submarin autonom, identificat drept Dive-LD, produs de compania americană de apărare Anduril, lângă intrarea în strâmtoarea strategică. Washingtonul nu a răspuns public la această afirmație.

IRGC: Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă

În ultima parte a comunicatului, Marina IRGC a reiterat afirmația Teheranului că „Strâmtoarea Ormuz este închisă" și a avertizat că forțele sale vor răspunde oricărei treceri neautorizate sau activități militare în această cale navigabilă.

„Războiul nu s-a încheiat"

Tot duminică, comandantul-șef al armatei iraniene, generalul-maior Amir Hatami, și-a reafirmat controlul și suveranitatea Iranului asupra Strâmtorii Ormuz. „Este strâmtoarea onoarei noastre și nu vom permite dușmanilor țării să folosească acest important punct de strangulare logistic", a spus el.

Hatami a cerut din nou țărilor din Golf să determine retragerea forțelor SUA din regiune, susținând că „securitatea în zonă nu va exista decât prin îndepărtarea Statelor Unite și a regimului sionist, iar acest lucru nu este departe".

Generalul a mai spus că „războiul nu s-a încheiat", într-o etapă pe care a descris-o drept „critică și decisivă". „Am câștigat, dar trebuie să consolidăm această victorie, iar dușmanul agresor, care a suferit lovituri severe, trebuie să fie pregătit să mai primească lovituri severe din partea dragilor noștri soldați iranieni", a afirmat Hatami.

Trump: petrolul se va ieftini

Președintele american Donald Trump a declarat duminică pentru presa din SUA că prețurile petrolului vor scădea „de îndată ce Iranul renunță, de îndată ce războiul se termină, ceea ce se va întâmpla curând".