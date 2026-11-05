Un vechi curs de apă, dispărut de mii de ani și îngropat sub nisipurile Egiptului, ar putea oferi un răspuns la una dintre cele mai mari enigme ale istoriei: cum au reușit vechii egipteni să transporte blocurile uriașe de piatră folosite la construirea piramidelor. Cercetătorii au descoperit urmele unei adevărate „autostrăzi albastre”, care trecea pe lângă monumente și ar fi putut facilita transportul materialelor necesare ridicării acestora.

Piramidele din Egipt Foto: Pexels

Descoperirea aparține unei echipe de la Universitatea din Carolina de Nord Wilmington și a fost prezentată într-un studiu publicat în revista științifică Communications Earth & Environment.

Cercetătorii au identificat traseul unui vechi braț al Nilului, numit Ahramat, cu o lungime de aproximativ 64 de kilometri și o lățime cuprinsă între 200 și 700 de metri. Acesta trecea pe lângă 31 de piramide, construite într-un interval de aproximativ 1.000 de ani, în urmă cu 4.700-3.700 de ani, potrivit Il Messaggero.

Râul dispărut, ascuns sub nisip

De multă vreme, arheologii au presupus că vechii egipteni foloseau un curs de apă din apropierea piramidelor pentru a transporta materialele necesare construirii monumentelor. Până acum, însă, nu existau informații precise despre poziția, forma și dimensiunile acestuia.

„Nimeni nu era sigur de poziția, forma, dimensiunile sau distanța acestui curs de apă față de siturile piramidelor”, a explicat profesorul Eman Ghoneim, unul dintre autorii studiului.

Pentru a reconstitui traseul, cercetătorii au folosit imagini radar din satelit, hărți istorice, investigații geofizice și analize ale sedimentelor.

Aceste metode le-au permis să identifice urmele unor foste cursuri de apă și structuri îngropate sub nisip și sub terenurile agricole actuale.

Potrivit cercetătorilor, brațul Nilului a dispărut în urma unor schimbări climatice importante. Perioadele de secetă și furtunile de nisip au contribuit la transformarea treptată a peisajului și la dispariția cursului de apă.

Cum au fost transportate blocurile uriașe de piatră

Poziția brațului Ahramat, în apropierea celor 31 de piramide, sugerează că acesta era activ în perioada construirii monumentelor și putea fi folosit pentru transportul blocurilor de piatră, al echipamentelor și al oamenilor.

Transportul pe apă ar fi redus considerabil dificultățile deplasării unor materiale extrem de grele prin deșert, oferind constructorilor o cale de acces către șantierele monumentale.

„Identificarea brațului efectiv al râului și existența unor dovezi că era un curs de apă utilizabil pentru transportul blocurilor grele ne ajută să explicăm construirea piramidelor”, a declarat Suzanne Onstine, coautoare a studiului.

Descoperirea nu rezolvă toate întrebările legate de tehnicile folosite de vechii egipteni pentru ridicarea piramidelor, dar aduce un indiciu important într-unul dintre cele mai dezbătute subiecte ale arheologiei.

Zona care astăzi este acoperită de nisip și dominată de un peisaj arid era, în urmă cu mii de ani, străbătută de un râu care ar fi putut juca un rol esențial în transportul materialelor folosite la construirea piramidelor.