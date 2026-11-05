 „Autostrada albastră” care ar putea dezlega misterul construirii piramidelor egiptene. Descoperirea ascunsă sub nisip | adevarul.ro
search
Joi, 5 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Video „Autostrada albastră” care ar putea dezlega misterul construirii piramidelor egiptene. Descoperirea ascunsă sub nisip

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Un vechi curs de apă, dispărut de mii de ani și îngropat sub nisipurile Egiptului, ar putea oferi un răspuns la una dintre cele mai mari enigme ale istoriei: cum au reușit vechii egipteni să transporte blocurile uriașe de piatră folosite la construirea piramidelor. Cercetătorii au descoperit urmele unei adevărate „autostrăzi albastre”, care trecea pe lângă monumente și ar fi putut facilita transportul materialelor necesare ridicării acestora.

Piramidele din Egipt
Piramidele din Egipt Foto: Pexels

Descoperirea aparține unei echipe de la Universitatea din Carolina de Nord Wilmington și a fost prezentată într-un studiu publicat în revista științifică Communications Earth & Environment.

Cercetătorii au identificat traseul unui vechi braț al Nilului, numit Ahramat, cu o lungime de aproximativ 64 de kilometri și o lățime cuprinsă între 200 și 700 de metri. Acesta trecea pe lângă 31 de piramide, construite într-un interval de aproximativ 1.000 de ani, în urmă cu 4.700-3.700 de ani, potrivit Il Messaggero.

Râul dispărut, ascuns sub nisip

De multă vreme, arheologii au presupus că vechii egipteni foloseau un curs de apă din apropierea piramidelor pentru a transporta materialele necesare construirii monumentelor. Până acum, însă, nu existau informații precise despre poziția, forma și dimensiunile acestuia.

„Nimeni nu era sigur de poziția, forma, dimensiunile sau distanța acestui curs de apă față de siturile piramidelor”, a explicat profesorul Eman Ghoneim, unul dintre autorii studiului.

Pentru a reconstitui traseul, cercetătorii au folosit imagini radar din satelit, hărți istorice, investigații geofizice și analize ale sedimentelor.

Aceste metode le-au permis să identifice urmele unor foste cursuri de apă și structuri îngropate sub nisip și sub terenurile agricole actuale.

Potrivit cercetătorilor, brațul Nilului a dispărut în urma unor schimbări climatice importante. Perioadele de secetă și furtunile de nisip au contribuit la transformarea treptată a peisajului și la dispariția cursului de apă.

Cum au fost transportate blocurile uriașe de piatră

Poziția brațului Ahramat, în apropierea celor 31 de piramide, sugerează că acesta era activ în perioada construirii monumentelor și putea fi folosit pentru transportul blocurilor de piatră, al echipamentelor și al oamenilor.

Transportul pe apă ar fi redus considerabil dificultățile deplasării unor materiale extrem de grele prin deșert, oferind constructorilor o cale de acces către șantierele monumentale.

„Identificarea brațului efectiv al râului și existența unor dovezi că era un curs de apă utilizabil pentru transportul blocurilor grele ne ajută să explicăm construirea piramidelor”, a declarat Suzanne Onstine, coautoare a studiului. 

Descoperirea nu rezolvă toate întrebările legate de tehnicile folosite de vechii egipteni pentru ridicarea piramidelor, dar aduce un indiciu important într-unul dintre cele mai dezbătute subiecte ale arheologiei.

Zona care astăzi este acoperită de nisip și dominată de un peisaj arid era, în urmă cu mii de ani, străbătută de un râu care ar fi putut juca un rol esențial în transportul materialelor folosite la construirea piramidelor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Alertă cu bombă într-un avion venit de la Milano. A fost activată celula de criză pe Aeroportul Otopeni
digi24.ro
image
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
stirileprotv.ro
image
Tentativă de răpire a unui copil, la Caracal, chiar pe strada unde locuia Gheorghe Dincă. Ce au înregistrat camerele de supraveghere și cum au reacționat autoritățile
gandul.ro
image
Dezvăluirea unui italian despre orașul din România în care locuiește de 8 ani. Reacțiile nu au întârziat!
mediafax.ro
image
Olympiakos Pireu a pus ochii pe titularul Universității Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Pariul de 474 de milioane de dolari al lui Elon Musk a fost un eșec total: acțiunile Tesla și SpaceX, în cădere după alegerile din SUA
libertatea.ro
image
„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul după înfrângerea lui Trump în fața democraţilor
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
A venit rezultatul autopsiei lui Jesus de Miguel! Instanța a fost informată și cercetează trei aspecte
digisport.ro
image
Vortexul polar ar putea declanșa o iarnă severă în Europa. Meteorologii urmăresc evoluția unui fenomen care poate provoca un episod de frig extrem
click.ro
image
Rusia își vinde rezervele de aur într-un ritm nemaivăzut de la falimentul din 1998. China cumpără masiv
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Un tânăr de 18 ani din Italia a câștigat două milioane de € cu un loz de 10 euro. Cum vrea să cheltuie banii
observatornews.ro
image
Câți bani au primit eliminatele Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, de la Antena 1, pentru cele 9 săptămâni la Asia Express
cancan.ro
image
Pensie de 964 lei la 25 de ani munciți. De ce sunt sute de mii de pensionari cu pensii atât de mici?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
prosport.ro
image
Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public
playtech.ro
image
Cristiano Ronaldo s-a retras OFICIAL de la naționala Portugaliei: „A venit ziua!”
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei!
digisport.ro
image
Culoarea ochilor tăi îți arată cum stai cu sănătatea
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Călin Georgescu iese din arest. Decizie crucială la Tribunalul Bucuresti
romaniatv.net
image
România, ținta Iranului în cazul unui nou război! Instalațiile americane din țara noastră, vizate
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Cristina Bâtlan se căsătorește civil! Cum a arătat femeia de afaceri în cea mai importantă zi. Cine este bărbatul care a cucerit-o
click.ro
image
Mădălina Ghenea revine pe micile ecrane din Italia! Ce emisiune va prezenta actrița
click.ro
image
Două zodii scapă de o problemă care le-a consumat energia! Apare un sprijin neașteptat
click.ro
vedete profimedia jpg
Sunt tinere și sexy, dar au reguli stricte legate de sex. Nimic nu se întâmplă în dormitorul lor până când partenerii lor nu fac un lucru
okmagazine.ro
Elisabeta Petrovna a Rusiei, profimedia 1004680020 jpg
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Champigny-sur-Marne
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Sanda Ladoși, dezvăluiri despre căsnicia cu Ștefan Tache! De ce au trecut printr-o perioadă de separare
image
Cristina Bâtlan se căsătorește civil! Cum a arătat femeia de afaceri în cea mai importantă zi. Cine este bărbatul care a cucerit-o

OK! Magazine

image
”Prințesa Diana a Generației Z” vine din Spania, nu din Anglia. Este blondă, neînfricată, empatică, delicată și superbă, la fel ca răposata