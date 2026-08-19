Cutremur la vârf în Ucraina: o șefă din Cancelaria Prezidențială, demisă de Zelenski în urma unei anchete anticorupție

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a demis-o pe adjuncta șefului Cancelariei Prezidențiale, Iryna Mudra, după ce Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a anunțat că a lansat o operațiune care vizează o presupusă organizație criminală din care ar face parte actuali și foști parlamentari, precum și oficiali de rang înalt din administrația prezidențială.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) efectuează percheziții la proprietățile lui Mudra, a declarat pentru Kyiv Independent o sursă din cadrul legii, familiarizată cu ancheta, miercuri, 19 august.

NABU anunțase anterior că „desfășoară o operațiune specială pentru demascarea unei organizații criminale conduse de un actual și un fost parlamentar ucrainean și care implică înalți oficiali din cadrul Cancelariei Prezidențiale”.

Ulterior, instituția a transmis că suspecții sunt acuzați de spălarea a 150 de milioane de grivne (3,4 milioane de dolari), sumă depusă drept cauțiune pentru un suspect într-un alt dosar de corupție.

Potrivit NABU, printre cei vizați se numără un adjunct al șefului Cancelariei Prezidențiale, un deputat, un fost deputat, precum și directorul general și președintele consiliului de supraveghere al unei bănci de stat, o referire aparentă la Sense Bank.

Mudra este responsabilă de problemele juridice și de reforma judiciară în cadrul Cancelariei Prezidențiale. Anterior, ea a ocupat funcția de adjunct al ministrului Justiției.

Pe lista celor vizați se află, de asemenea, și deputatul Vadîm Stolar, relatează Euronews. El a fost ales în Parlament ca membru al Platformei de Opoziție, Pentru Viață, formațiune politică pro-rusă care a fost interzisă după invazia rusă la scară largă din 2022. În prezent, Stolar face parte din grupul parlamentar „Restaurarea Ucrainei”, format în mare parte din foști membri ai formațiunii interzise.

Ancheta, denumită „Forest Gump”, este desfășurată de NABU împreună cu Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO).

În cadrul operațiunii, NABU a făcut publice fragmente din conversații interceptate, fără să precizeze cine sunt persoanele care apar în înregistrări. Acestea par să includă discuții despre înregistrarea unor active pe numele copiilor și referiri la Cancelaria Prezidențială.

Investigația se înscrie într-o serie de anchete desfășurate de NABU și SAPO privind presupuse acte de corupție la cel mai înalt nivel al politicii ucrainene.