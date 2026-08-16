 Un jurnalist al unei publicații germane, vizat de o anchetă penală în Rusia după o întrebare adresată lui Zelenski | adevarul.ro
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Un jurnalist al unei publicații germane, vizat de o anchetă penală în Rusia după o întrebare adresată lui Zelenski

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Autorităţile ruse i-au deschis un dosar penal unui corespondent al ziarului german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) pentru o întrebare pusă președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski/FOTO: AFP
Volodimir Zelenski/FOTO: AFP

Jurnalistul, care acoperă sud-estul Europei pentru FAZ de la Viena, este suspectat de incitare la ură şi ostilitate şi ar putea fi pus pe o listă de urmăriţi internaţional, scrie Agerpres.

Presa rusă scrie că acesta ar putea fi condamnat în Rusia la şase ani de detenţie într-o colonie penală. Instanţele ruse pronunţă astfel de pedepse şi în contumacie. Biroul de presă al FAZ a declarat pentru dpa că nu aflase despre procedură.

Corespondentul ziarului îl întrebase luna aceasta pe Zelenski, aflat într-o vizită în capitala Serbiei, ce ar putea face europenii pentru a ajuta Ucraina să ucidă mai mulţi soldaţi ruşi.

Ministerul de externe de la Moscova l-a criticat aspru pe jurnalist, iar fostul preşedinte şi premier rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat agenţiei de presă de stat ruse RIA Novosti că acesta va trebui să răspundă pentru acţiunile sale.

Ministerul rus de Externe l-a criticat pe jurnalist, iar Dmitri Medvedev a avertizat că acesta va trebui să răspundă pentru acțiunile sale. FAZ a recunoscut că întrebarea jurnalistului a fost ambiguă, dar a condamnat „calomnia și amenințările” la adresa acestuia și a subliniat că libertatea presei include dreptul de a pune întrebări.

„Vom răspunde ameninţărilor la adresa angajaţilor noştri folosind mijloace legale”, a afirmat ziarul.

Luna trecută, jurnalista rusă Darya Shipacheva a fost condamnată pentru „trădare”, iar, pentru că și-a recunoscut vinovăția, a primit pedeapsa minimă prevăzută de lege pentru această infracțiune, adică 12 ani de încisoare.

Potrivit Mediazona, Darya Shipacheva este specializată în jurnalism științific și medical și a colaborat de-a lungul timpului cu mai multe instituții media importante din Rusia.

Condamnarea are loc în contextul în care autoritățile ruse au înăsprit legislația privind cenzura și au intensificat represiunile împotriva presei independente după declanșarea invaziei din Ucraina, în 2022.

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