 Transportatorii din COTAR așteaptă până luni remedierea problemelor TollRo: „După care luăm o hotărâre” | adevarul.ro
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Transportatorii din COTAR așteaptă până luni remedierea problemelor TollRo: „După care luăm o hotărâre”

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Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) așteaptă până luni pentru a vedea dacă problemele tehnice ale aplicației TollRo vor fi remediate, după termenul de 72 de ore avansat de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță. În funcție de modul în care va funcționa sistemul, organizația va decide ce măsuri va lua în perioada următoare.

Rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo sunt achitate prin noul Sistem de Tarifare Rutieră.
Rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo sunt achitate prin noul Sistem de Tarifare Rutieră. Foto: Shutterstock

Aplicația TollRo a devenit funcțională la 1 octombrie, însă a întâmpinat probleme tehnice încă din primele ore. CNAIR a precizat că este vorba despre un incident tehnic și că utilizatorii care nu au reușit să achiziționeze Toll din cauza defecțiunilor nu vor fi sancționați până la remedierea problemelor.

Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, critică însă modul în care funcționează sistemul și susține că transportatorii sunt nemulțumiți și se tem că problemele aplicației ar putea duce la sancțiuni.

„Aşteptăm să vedem rezultatele până luni, după care luăm o hotărâre. Cert este că Vodafone a luat zeci de milioane de euro şi a făcut o aplicaţie nefuncţională, fără să ţină cont de ce se întâmplă şi ce se aplică în UE. Parcă suntem proştii Europei, cu această aplicaţie zici că suntem în 1995. Suntem în 2026, domnilor guvernanţi, cu tot respectul”, a declarat Ștefănescu pentru News.ro.

Acesta a cerut autorităților să verifice inclusiv caietul de sarcini și costurile reale ale aplicației.

„Vrem o aplicație ca în UE care să ne ajute, nu să ne încurce”, a mai spus președintele COTAR, care a ridicat și problema protecției datelor și a modului în care sunt utilizate telefoanele șoferilor în cazul flotelor.

În ultimele zile, transportatori din mai multe județe, printre care Alba, Sibiu și Arad, au protestat față de introducerea TollRo. Pe lângă problemele tehnice, aceștia contestă și nivelul tarifelor.

De la 1 octombrie, rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo sunt achitate prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică. Transportatorii au cerut autorităților amânarea sancțiunilor până la 31 martie 2027 și eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei, până când sistemul va deveni funcțional.

Organizațiile din domeniu avertizează că, în lipsa unei soluții, mii de vehicule cu masa de peste 3,5 tone ar putea fi afectate, întrucât detaliile tehnice necesare curselor nu pot fi înregistrate în sistem.

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