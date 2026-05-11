Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski, implicat într-o schemă de spălare de bani

Agenţia Ucraineană Anticorupţie (NABU) a anunţat luni că a descoperit o schemă de spălare de bani care, potrivit presei locale, îl implică pe fostul şef de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, relatează agențiile internaționale de presă, citate de Agerpres.

FOTO PROFIMEDIA
Într-un comunicat,  NABU, transmis că „a destructurat un grup organizat implicat în spălarea a 460 de milioane de grivne (8,8 milioane de euro) prin intermediul unui proiect imobiliar de lux din apropierea Kievului. Unul dintre membrii acestui grup, un fost şef de cabinet al preşedintelui Ucrainei, a fost informat cu privire la acuzaţiile aduse împotriva sa”.

„Investigaţii urgente sunt în curs de desfăşurare”, se mai arată în comunicatul NABU.

Presa ucraineană l-a identificat pe acest fost oficial ca fiind Andrii Iermak, consilierul principal al lui Volodimir Zelenski din 2020 până la sfârşitul anului trecut şi unul dintre cei mai influenţi oameni din Ucraina.

El a demisionat în noiembrie, după o percheziţie a locuinţei sale de către agenți ai serviciilor anticorupţie.

Aceasta a avut loc după ce NABU a descoperit un caz amplu de corupţie în sectorul energetic, puternic lovit de războiul cu Rusia, în care, potrivit acestei agenţii, ar fi implicaţi oficiali guvernamentali de rang înalt.

Ucraina a fost zguduită de mai multe scandaluri de corupţie de când Rusia a lansat invazia în Ucraina, în februarie 2022.

În urma scandalului, Zelenski l-a înlocuit pe Iermak cu fostul şef al spionajului ucrainean, Kirilo Budanov.

