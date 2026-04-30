Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
De la acorduri de apărare la case de lux. Conversațiile asociațiilor lui Zelenski, făcute publice

Publicația Ukrainska Pravda a dezvăluit, pe 28 aprilie, transcrieri ale unor conversații care ar indica faptul că Timur Mindich, aflat în centrul unui amplu caz de corupție, ar fi făcut lobby pentru compania ucraineană de rachete și drone Fire Point în discuții cu fostul ministru al Apărării, Rustem Umerov, relatează Kyiv Independent.

Timur Mindici este fostul partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski FOTO Arhivă
Timur Mindici este fostul partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski FOTO Arhivă

Potrivit sursei citate, înregistrările - primele publicate dintr-o serie ce include trei conversații din iunie și iulie 2025 - cuprind discuții între Mindich și actuali sau foști oficiali de rang înalt despre contracte de apărare, schimbări de personal și posibila vânzare a companiei Fire Point. În prezent, Umerov este secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare și conduce delegația ucraineană în negocierile de pace cu Rusia.

Într-una dintre conversații, Mindich ar încerca să influențeze deciziile ministrului Apărării, plângându-se că Fire Point este subfinanțată și discutând despre vânzarea unui pachet de acțiuni de 33% către investitori străini. Umerov i-ar fi cerut opinia, întrebând: „ne convine?”, referitor la tranzacție.

Cei doi ar fi discutat și despre posibile numiri în funcții-cheie, inclusiv despre scenariul numirii premierului de atunci, Denys Shmyhal, la conducerea Ministerului Apărării. „Te va slăbi”, i-ar fi spus Mindich lui Umerov, adăugând: „Va fi un dezastru”.

Fire Point a mai fost vizată anterior de o anchetă de corupție, care analiza legăturile sale cu Mindich, considerat beneficiar neoficial al companiei - acuzații respinse de firmă. Ulterior, o participație a fost vândută unei companii saudite, într-o încercare de a respinge suspiciunile privind adevăratul proprietar, potrivit Ukrainska Pravda.

În noiembrie, Umerov a fost chestionat de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU), ca parte a unei anchete privind o presupusă interferență în activitatea unui funcționar de stat. Anchetatorii susțin că Mindich ar fi încercat să-l influențeze să aprobe un contract pentru veste antiglonț, însă acordul nu a fost finalizat.

Întrebat despre relația cu Mindich și anchetă, Umerov a refuzat să comenteze: „Nu vreau să politizez acest subiect”, a declarat el în parlament. Serviciul său de presă a precizat că discuțiile privind achizițiile de armament „țineau de atribuțiile oficiale ale ministrului” și că dialogul cu parteneri externi reprezintă „o activitate interguvernamentală standard, nu protejarea unor interese private”.

Consiliul Public Anticorupție din subordinea Ministerului Apărării a avertizat că, dacă se confirmă legal că Mindich este un beneficiar al Fire Point, compania ar putea pierde dreptul de a furniza produse armatei, dat fiind că acesta se află pe lista de sancțiuni. Instituția i-a cerut președintelui Volodimir Zelenski să îl suspende pe Umerov și să naționalizeze parțial compania, pentru a asigura livrările către front „fără a permite îmbogățirea persoanelor implicate în practici corupte”.

Convorbiri despre proprietăți de lux

Alte conversații publicate vizează construcția unor vile de lux în apropiere de Kiev, finanțate printr-o schemă de corupție legată de compania de stat Energoatom. O sursă din anchetă a declarat pentru Kyiv Independent că una dintre locuințe ar fi fost destinată fostului șef al Administrației Prezidențiale, Andriy Yermak; acesta nu a răspuns solicitărilor de comentarii

Ancheta de corupție din Ucraina se apropie de Zelenski. „Dacă încearcă să-și salveze prietenii, va pierde tot”

În convorbiri apar și referiri la alți oficiali de rang înalt. O persoană identificată drept Natalia îl menționează pe premierul adjunct Oleksiy Chernyshov care spune că lucrările la „proiectul lui Andriy” sunt aproape finalizate și menționează separarea proprietăți lui Mindich de cea a „lui Vova”, diminutiv pentru Volodimir. De asemenea, este menționat și Max Donets, șeful securității personale a președintelui Zelenski.

Publicarea acestor conversații vine la șase luni după izbucnirea unui scandal major de corupție în care apar persoane din cercul apropiat al președintelui ucrainean. Nouă suspecți au fost puși sub acuzare, inclusiv fostul vicepremier Oleksiy Chernyshov și fostul ministru al Energiei și Justiției, Herman Halushchenko. Mindich și omul de afaceri Oleksandr Tsukerman sunt căutați în legătură cu o schemă de corupție estimată la 100 de milioane de dolari, având în centru compania Energoatom.

Potrivit investigațiilor jurnalistice, fonduri din schemă ar fi fost folosite pentru construirea unor reședințe de lux. Mindich ar fi discutat inclusiv despre problemele juridice ale lui Chernyshov, acuzat de luare de mită și abuz în serviciu, și modalități de a strânge bani pentru cauțiunea acestuia. 

Ukrainska Pravda relatează că Mindich s-ar fi temut că acuzațiile aduse lui Chernyshov ar fi putut conduce ancheta către descoperirea caselor de lux în curs de construcție.

Potrivit publicației, NABU și SAPO au deschis o anchetă penală după ce jurnaliștii au dezvăluit existența acestor proprietăți, care au fost confiscate. Directorul NABU, Semen Kryvonos, a declarat că ancheta privind proprietarii este în curs. 

Într-o altă convorbire, Mindich ar fi discutat despre problemele legale ale lui Chernyshov cu Serhiy Shefir, partenerul de afaceri de lungă durată și fostul asistent al lui Zelenski, precum și despre modalitățile de a strânge bani pentru cauțiunea acestuia.

Potrivit proiectului de investigație Schemes al Radio Free Europe/Radio Liberty, cauțiunea lui Chernyshov a fost plătită de soția sa, o companie privată înființată în aprilie 2025, respectiv managerul grupului de companii DIM.

Mindich și Shefir l-au menționat de asemenea pe un„Oleg”, probabil Oleg Tatarov, controversatul șef adjunct al Biroului Președintelui, potrivit Ukrainian Pravda. 

