Fostul ministru ucrainean al Apărării cere organizarea alegerilor chiar și în timpul războiului

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a cerut organizarea de alegeri în ciuda războiului în desfăşurare cu Rusia.

„Democraţia nu trebuie să fie ostatică a Rusiei. Luptăm tocmai pentru că vrem să fim un stat european liber”, a spus Fedorov în mesajul video, postat pe YouTube, scrie Agerpres.

Acesta a adăugat că statul trebuie să găsească „mecanism legal, sigur şi realist” pentru organizarea alegerilor în ciuda războiului.

Fedorov a lansat o critică dură la adresa conducerii Ucrainei, afirmând că țara se confruntă cu o „criză sistemică de guvernare”. El a acuzat existența unui sistem corupt și rezistent la schimbare, despre care a spus că afectează efortul de război.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis din funcție pe Fedorov în iulie, în cadrul unei ample reorganizări a guvernului, în pofida apelurilor venite din partea partenerilor occidentali și a societății civile, care au cerut menținerea acestuia în funcție.

Marţi, Zelenski a înaintat parlamentului candidatura ministrului interimar al apărării, Evgheni Hmara, pentru acest post. Mesajul video al lui Fedorov este perceput în principal ca un răspuns la această nominalizare.

Fedorov și-a anunțat la acea vreme plecarea printr-un mesaj publicat pe Telegram, în care a descris mandatul său drept „o mare onoare” și le-a mulțumit ucrainenilor pentru încrederea acordată.

În cele șase luni petrecute la conducerea Ministerului Apărării, Fedorov a fost creditat cu reformarea instituției, îmbunătățirea sistemului de achiziții militare și reducerea nivelului de corupție.

Mandatul său a coincis și cu o perioadă în care armata ucraineană a intensificat atacurile cu drone cu rază lungă asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, afectând infrastructura energetică și provocând penurii de combustibil în mai multe regiuni.

Anunțul demiterii a generat mii de reacții pe rețelele sociale, majoritatea în sprijinul fostului ministru.

Potrivit unui sondaj publicat de Rating Group pe 23 iulie, nivelul de încredere de care se bucură Mihailo Fedorov a crescut cu 30 de puncte procentuale într-o singură săptămână, ajungând la 65%, depășindu-l pe Zelenski, care înregistrează un indice de încredere de 59%.