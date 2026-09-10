Mai puțin de 30 de oameni mai locuiesc într-un cătun în care panta este atât de abruptă, încât pare că locuințele sunt suspendate pe munte. O veche zicală locală spune că femeile aveau chiar o soluție neobișnuită pentru a împiedica ouăle să cadă la vale.

Satul este construit pe versant Foto: Foto: FB/Rocca di Lucchio

Așezarea este una dintre cele mai neobișnuite din Toscana și pare desprinsă dintr-o altă epocă. Casele medievale sunt construite pe versantul muntelui, iar străduțele urmează relieful abrupt. Depopularea a redus însă comunitatea la doar câteva zeci de locuitori.

Un sat construit pe versant

Este vorba despre Lucchio, o mică localitate din provincia Lucca, aparținând de Bagni di Lucca. Cătunul se află în Val di Lima, în apropierea Apeninilor toscano-emilieni, la aproximativ 18 kilometri de Bagni di Lucca.

1/12 Cătunul spectaculos în care mai locuiesc mai puțin de 30 de oameni Foto: Foto: FB/Rocca di Lucchio

Lucchio este situat la 780 de metri altitudine, pe Monte Penna di Lucchio. De aici se deschide o priveliște asupra câmpiei Luccăi și asupra unei părți importante a Apeninilor din zona provinciei Pistoia.

Localitatea este înconjurată de păduri de castani și a rămas departe de aglomerația marilor destinații turistice. Tocmai această izolare a contribuit la păstrarea aspectului său medieval.

Panta foarte abruptă a dat naștere și unei povești care a rămas în tradiția locală. Se spune că femeile trebuiau să împiedice ouăle să se rostogolească la vale, iar pentru aceasta legau saci în jurul cozilor găinilor, relatează turistipecaso.

Case medievale și ruinele unei fortărețe

În Lucchio se mai păstrează numeroase case medievale, unele dintre ele fiind însă abandonate. Localitatea păstrează și urmele perioadelor dificile prin care a trecut, inclusiv plăci comemorative dedicate celui de-Al Doilea Război Mondial.

Satul pustiit din Spania care își caută locuitori: oferă case gratuite și locuri de muncă pentru a supraviețui. Ce condiție trebuie să respecte noii veniți

Unul dintre cele mai importante obiective este Rocca di Lucchio, vechea fortăreață construită într-o poziție strategică. Din aceasta au mai rămas astăzi doar ruinele, însă conturul fortificației poate fi încă observat, la fel ca amplasarea fostelor locuințe ale garnizoanei.

Un alt reper al satului este biserica San Pietro, care datează inițial din secolul al XIII-lea. Lăcașul a fost reconstruit în secolul al XVII-lea, iar spre sfârșitul secolului al XIX-lea a fost adăugat turnul-clopotniță.

În apropierea satului există și un traseu de pământ folosit în trecut de pelerini. Drumul duce spre zona Spedaletto, unde se mai găsesc astăzi ruine, și oferă priveliști spectaculoase asupra munților și pădurilor.

Două femei au rămas în istoria locului

Lucchio nu este cunoscut doar pentru poziția sa neobișnuită. Satul are și o poveste legată de conflictele dintre Republica Lucca și Florența.

În 1437, fortăreața localității a fost implicată într-o confruntare importantă. Potrivit relatării istorice, două tinere, Anastasia di Martino și Lucia di Nicolao, originare din Vico Pancellorum, au contribuit la apărarea satului.

Cele două femei l-ar fi făcut prizonier pe comandantul Rocăi, Gaspero da Stazzema, care ar fi intenționat să îi lase pe florentini să pătrundă în fortăreață și să trădeze Republica Lucca.

Potrivit poveștii consemnate într-o petiție, cele două tinere au găsit cheile fortăreței și au deschis porțile pentru a primi ajutor și a-l imobiliza pe comandant.

Gestul lor a avut consecințe importante pentru comunitate. În 1441, Republica Lucca a decis reducerea taxelor pentru locuitorii din Lucchio la nivelul minim și a stabilit ca acestea să nu poată fi majorate ulterior.

Măsura era importantă pentru un sat considerat la acea vreme unul dintre cele mai sărace din zonă.

Un loc care a supraviețuit depopulării

Istoria localității nu s-a încheiat însă. Fortăreața a fost atacată în mai multe rânduri, iar în 1525, Lucchio a ajuns să ofere adăpost unora dintre cei mai importanți adversari ai Republicii Lucca.

Dincolo de trecutul său militar, Lucchio impresionează prin poziția sa. Mai puțin de 30 de oameni au rămas să trăiască într-un cătun construit aproape vertical pe munte, înconjurat de păduri și cu priveliști spectaculoase.