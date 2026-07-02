Video Satul pustiit din Spania care își caută locuitori: oferă case gratuite și locuri de muncă pentru a supraviețui. Ce condiție trebuie să respecte noii veniți

Doar 40 de oameni mai locuiesc permanent în Arenillas, un superb sat din Spania care riscă să dispară de pe hartă. Pentru a salva comunitatea, autoritățile oferă noilor veniți o locuință renovată fără chirie și un loc de muncă sigur, în schimbul unui singur angajament: mutarea definitivă în localitate.

În timp ce marile orașe europene se confruntă cu aglomerație, chirii tot mai ridicate și o criză a locuințelor, un mic sat din Spania vine cu o ofertă greu de ignorat: o casă complet renovată, fără chirie, și un loc de muncă stabil pentru unul dintre membrii familiei care decide să se mute definitiv acolo.

Inițiativa aparține localităților rurale afectate de depopulare, iar unul dintre cele mai recente exemple este satul Arenillas, situat în provincia Soria, unde trăiesc în prezent doar între 40 și 45 de locuitori permanenți. Satul se află la aproximativ două ore de mers cu mașina de Madrid.

La începutul anului 2026, autoritățile locale au lansat un program destinat atragerii de noi familii, în încercarea de a salva comunitatea de la dispariție.

Pachetul oferit noilor veniți include o locuință complet renovată și disponibilă fără plata chiriei, precum și un loc de muncă permanent pentru unul dintre membrii gospodăriei, în cadrul serviciilor de întreținere ale facilităților municipale.

Pe lângă acestea, există și posibilitatea dezvoltării unei activități proprii prin preluarea administrării barului local, considerat centrul vieții sociale din sat și unul dintre puținele spații de întâlnire pentru comunitate.

Arenillas este situat într-o zonă rurală liniștită, înconjurată de peisaje naturale, la aproximativ două ore de mers cu mașina de litoralul spaniol. Cu toate acestea, autoritățile subliniază că obiectivul proiectului nu este dezvoltarea economică sau atragerea investițiilor, ci pur și simplu supraviețuirea comunității locale.

Există însă o condiție esențială: cei care acceptă oferta trebuie să se mute permanent în localitate și să devină membri activi ai comunității.

Strategia este simplă: fiecare familie nouă înseamnă mai mulți copii pentru școlile din zonă, mai mulți clienți pentru magazinele locale și șanse mai mari de menținere a serviciilor publice care riscă să dispară din lipsă de populație.

Interesul pentru inițiativă a depășit toate așteptările autorităților locale. În doar câteva zile de la anunțarea programului, au fost înregistrate peste 100 de solicitări venite din diferite țări ale lumii, semn că nevoia de locuințe accesibile și de siguranță economică reprezintă o preocupare globală.

Astfel de programe devin tot mai frecvente în regiunile europene afectate de depopulare și îmbătrânirea populației. Arenillas nu este un caz izolat, ci face parte dintr-un fenomen mai amplu cunoscut sub denumirea de „Spania goală”, expresie folosită pentru a descrie vaste regiuni rurale care au ajuns să aibă densități ale populației mai mici decât unele zone din Scandinavia.

Inițiative similare au fost implementate în ultimii ani și în alte state europene, inclusiv în Italia, Croația și Portugalia, unde unele administrații locale au oferit locuințe la prețuri simbolice sau stimulente financiare pentru atragerea de noi rezidenți.