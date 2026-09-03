 Satul scufundat de ape, în care a rămas în picioare doar clopotnița. De ce localnicii au fost nevoiți să-și părăsească locuințele | adevarul.ro
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Satul scufundat de ape, în care a rămas în picioare doar clopotnița. De ce localnicii au fost nevoiți să-și părăsească locuințele

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O clopotniță medievală este singura construcție care se mai vede deasupra apelor Lacului Resia, din Alpii italieni. Sub lac se află vechiul sat Curon, inundat în 1950 pentru construirea unui rezervor hidroenergetic.

Satul înghițit de ape: doar clopotnița medievală se mai vede deasupra lacului
Satul înghițit de ape: doar clopotnița medievală se mai vede deasupra lacului Foto: foto: Pexels

Turnul bisericii Santa Caterina d'Alessandria a devenit una dintre cele mai cunoscute imagini din Tirolul de Sud. Construcția pare izolată în mijlocul lacului, însă ceea ce se vede la suprafață reprezintă doar o mică parte din povestea locului.

În urmă cu mai bine de șapte decenii, acolo exista o comunitate cu locuințe, drumuri, terenuri agricole și o biserică. În prezent, cea mai cunoscută urmă a vechiului sat este clopotnița care continuă să se ridice deasupra apei, relatează Turisti per Caso.  

Cum a dispărut vechiul Curon

Înainte de formarea actualului Lac Resia, zona era ocupată de două lacuri mai mici, Resia și Curon. Între acestea se afla vechiul Curon, o localitate agricolă din Valea Venosta Superioară.

Potrivit sursei citate, planurile pentru construirea unui mare rezervor hidroenergetic au fost dezvoltate în prima jumătate a secolului XX. Proiectul a fost reluat după Al Doilea Război Mondial, iar lucrările au dus la creșterea nivelului apei și la transformarea radicală a peisajului.

În 1950, rezervorul a fost umplut. Casele și alte construcții ale vechiului sat au fost demolate sau acoperite de ape, iar locuitorii au fost nevoiți să-și abandoneze gospodăriile și terenurile.

Noul Curon Venosta a fost construit într-o zonă mai înaltă, ferită de apele lacului. Vechea localitate a rămas însă pe fundul rezervorului.

Clopotnița care a supraviețuit

Din vechiul sat, clopotnița bisericii Santa Caterina d'Alessandria este construcția care continuă să fie vizibilă. Turnul medieval se ridică deasupra Lacului Resia și poate fi admirat de pe mal. Imaginea sa este cu atât mai spectaculoasă cu cât nu există în jurul său alte clădiri care să sugereze că aici s-a aflat cândva o localitate.

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Clopotnița a devenit în timp simbolul orașului Curon și una dintre cele mai fotografiate atracții din Tirolul de Sud. Pe rețelele de socializare, imaginile cu turnul înconjurat de apă au făcut locul cunoscut turiștilor din numeroase țări.

Peisajul se schimbă radical în funcție de anotimp. Vara, turnul contrastează cu apa lacului și cu verdele munților, iar iarna poate fi văzut pe fundalul unui peisaj acoperit de zăpadă.

Legenda clopotelor care se aud sub apă

Clopotnița este înconjurată și de o legendă care a contribuit la faima locului. Se spune că, în anumite nopți de iarnă, clopotele vechii biserici pot fi auzite sunând din adâncul lacului.

Povestea este transmisă de generații și a alimentat misterul din jurul satului scufundat.

În realitate, clopotele au fost scoase din biserică înainte de inundarea zonei. Așadar, ele nu se află pe fundul lacului și nu pot suna sub apă. Chiar dacă este doar o legendă, povestea a devenit parte din identitatea locului și contribuie la fascinația turiștilor care ajung în zonă. 

Un lac artificial devenit atracție turistică

Lacul Resia se află la aproximativ 1.500 de metri altitudine, în apropierea Pasului Resia, în nordul Italiei. Zona este înconjurată de munți și este populară în rândul celor pasionați de drumeții, ciclism și sporturi în aer liber.

Turiștii pot face plimbări de-a lungul malului și pot privi clopotnița din mai multe unghiuri. În apropiere se află localități alpine, ferme tradiționale și numeroase trasee montane.

Pasul Resia, aflat în apropiere, face legătura dintre Italia și Austria și a avut o importanță strategică și comercială de-a lungul secolelor.

Regiunea poate fi vizitată pe tot parcursul anului. Vara, Lacul Resia este înconjurat de pajiști și versanți verzi, în timp ce iarna zăpada transformă valea într-un peisaj alpin spectaculos.

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