 Bucătarul celebru care și-a vândut restaurantele și a plecat în Bali: „Devenisem un monstru. Riscam să-mi pierd familia” | adevarul.ro
search
Duminică, 6 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Bucătarul celebru care și-a vândut restaurantele și a plecat în Bali: „Devenisem un monstru. Riscam să-mi pierd familia”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un celebru bucătar italian a luat o decizie radicală la 57 de ani: și-a vândut restaurantele și s-a mutat în Bali, unde spune că și-a găsit liniștea pe care nu o mai avea în Italia. Max Mariola recunoaște că obsesia pentru muncă îi afectase viața de familie.

Max Mariola este un celebru chef bucătar, prezentator de televiziune și creator de conținut digital
Max Mariola este un celebru chef bucătar, prezentator de televiziune și creator de conținut digital Foto: sursa: FB

Bucătarul, cunoscut publicului de la televizor și din mediul online, a povestit despre motivele care l-au determinat să lase Italia pentru Indonezia. Mariola spune că ritmul de viață din Milano ajunsese să fie atât de intens încât munca și dorința de a produce au început să domine fiecare aspect al existenței sale.

„Riscam să-mi pierd familia. Devenisem un monstru și tot ce mă gândeam era să produc”, a mărturisit bucătarul, potrivit Il Messagero.

Max Mariola este un chef bucătar italian
Max Mariola este un chef bucătar italian Foto: sursa: FB

Potrivit acestuia, punctul de cotitură a venit după cei doi ani petrecuți în capitala Lombardiei. A realizat că, în goana după succes, ajunsese să sacrifice timpul petrecut alături de cei dragi.

Agitația din Milano a început să-l facă pe Max Mariola să-și pună tot mai multe întrebări despre viața pe care o ducea. În contrast, experiența sa din Asia de Sud-Est i-a arătat un stil de viață mai simplu, departe de presiunea succesului și a statutului social.

A fost impresionat în special de oamenii pe care i-a întâlnit și de modul în care aceștia par să trăiască fără presiunea permanentă a statutului social și a succesului material.

„Este o Italie de acum 70 de ani”, a spus Mariola, descriind stilul de viață pe care l-a descoperit în această parte a lumii.

Pentru el, Bali nu reprezintă doar o destinație de vacanță, ci locul în care își dorește să rămână. „Am 57 de ani, mai mult decât suficient de în vârstă pentru a face acest pas. Vreau să-mi sfârșesc viața aici”, a declarat bucătarul.

Fiul său s-a adaptat deja în Bali

Potrivit publicației citate, mutarea în Indonezia a schimbat și viața familiei sale. Fiul lui Max Mariola, în vârstă de 8 ani, este deja integrat în sistemul școlar local. Potrivit bucătarului, copilul s-a obișnuit cu noua viață. 

Decizia lui Mariola a atras însă și critici pe rețelele de socializare. Unele persoane l-au acuzat că a eșuat în Italia și că încearcă să prezinte plecarea drept o alegere personală.

Bucătarul respinge categoric aceste acuzații și subliniază că nu și-a abandonat afacerile.

„Mi-au spus că sunt un ratat, că acum mă laud cu asta, dar am vândut restaurantele, nu le-am închis”, a explicat el.

Mariola susține că vânzarea restaurantelor a fost o decizie calculată. În loc să le închidă, a preferat să le vândă, astfel încât activitatea să poată continua și angajații să nu rămână fără locuri de muncă.

Singurul restaurant pe care îl mai controlează este cel de pe Via San Marco din Milano.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a creat pe Bin Laden și a inspirat jihadul global
digi24.ro
image
Prima reacție a lui Putin după ce i-a primit pe emisarii lui Trump la Kremlin. Un ordin rapid a fost dat de liderul Rusiei
stirileprotv.ro
image
Ce s-a întâmplat cu sirianul traficant de persoane care a fugit în timpul percheziției, de sub nasul jandarmilor. Îl așteaptă vremuri grele
gandul.ro
image
Ea este MISS WORLD 2026! Cine este tânăra de 24 de ani care a cucerit râvnita coroană
mediafax.ro
image
Șase transferuri pentru CFR Cluj! Billel Omrani, marea surpriză a lui Marius Șumudică
fanatik.ro
image
Primar din Ucraina arestat în România. Era dat în urmărire internațională pentru fapte de corupție, iar judecătorii români au decis extrădarea lui
libertatea.ro
image
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
digi24.ro
image
Prăbușire totală! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
gsp.ro
image
După ce declarațiile lui au stârnit ”valuri” în Italia, Cristi Chivu a încercat să lămurească: ”M-am săturat de tot”
digisport.ro
image
Porumb la grătar învelit în bacon cu sosuri
click.ro
image
VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
antena3.ro
image
Dezastru: Încă o fabrică se închide în România. Toţi cei 450 de angajaţi vor rămâne fără un loc de muncă
zf.ro
image
Mama care şi-a pierdut copilul de un an pe bulevard s-a ales cu dosar penal. Ce le-a declarat poliţiştilor
observatornews.ro
image
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT
cancan.ro
image
Pensionar a primit o pensie de doar 4.100 lei. Nu i-au valorificat 17 ani de grupa a II-a. Ce poate face?
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
prosport.ro
image
Orașul care a devenit esențial pentru NATO și economia României. Miliardele investite îi schimbă complet viitorul
playtech.ro
image
De ce l-au refuzat ultraşii pe Ianis Zicu antrenor la FCSB. Gigi Mustață, dezvăluiri după derby: “Noi nu uităm când suntem înjuraţi” Cine vine antrenor
fanatik.ro
image
Cum pierd liderii de partid puterea: declinul începe odată cu pierderea funcției publice. De ce Dominic Fritz nu este încă în această situație
ziare.com
image
Lovitură de teatru: ”copilul” lui Vladimir Putin a fost interzis!
digisport.ro
image
Cum arată casa Prințului Marco și a Biancăi din Roma. Luxul care i-a uimit pe fanii „Insula Iubirii”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din Roma a Prințului Marco și a Biancăi de la Insula Iubirii. Este decorată într-un stil chicios. Au ceas Rolex integrat în perete, tapet Gucci și perne Hermès
romaniatv.net
image
Pensii septembrie 2026. CNPP anunță când se fac plățile pe card și prin Poștă
mediaflux.ro
image
Supremația Chinei: BYD anunță recorduri, în timp ce VW dă afară 100.000 de oameni
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Unde învață copiii Mirelei Vaida. Prezentatoarea a dat din casă. „Sunt o femeie și o mamă mult mai slabă”
click.ro
image
Șerban și Vlad Huidu, în doliu după pierderea tatălui lor. „Am crezut că îl sun mai târziu”
click.ro
image
Așa arată Silvia Dumitrescu, în costum de baie, la 66 de ani! Verdictul stiliștilor: „Nu este ceva dizgrațios!”
click.ro
Catherine de Medici cu Nostradamus, profimedia 0333573081 jpg
Când soțul nu i-a mai oferit nopți fierbinți, pasionale, Regina ranchiunoasă l-a înlocuit cu ceva mai... ezoteric, ce avea să-i aducă mai târziu sfârșitul
okmagazine.ro
Regina Mary de Modena profimedia 0986621836 jpg
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta
okmagazine.ro
Hipocrate refuzând darurile lui Artaxerxes, regele Ahemenid care i-a solicitat serviciile. pictură de Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson
Hipocrate nu a scris faimosul jurământ. Atunci de ce este considerat părintele medicinei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată casa Prințului Marco și a Biancăi din Roma. Luxul care i-a uimit pe fanii „Insula Iubirii”
image
Unde învață copiii Mirelei Vaida. Prezentatoarea a dat din casă. „Sunt o femeie și o mamă mult mai slabă”

OK! Magazine

image
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta