Un celebru bucătar italian a luat o decizie radicală la 57 de ani: și-a vândut restaurantele și s-a mutat în Bali, unde spune că și-a găsit liniștea pe care nu o mai avea în Italia. Max Mariola recunoaște că obsesia pentru muncă îi afectase viața de familie.

Max Mariola este un celebru chef bucătar, prezentator de televiziune și creator de conținut digital Foto: sursa: FB

Bucătarul, cunoscut publicului de la televizor și din mediul online, a povestit despre motivele care l-au determinat să lase Italia pentru Indonezia. Mariola spune că ritmul de viață din Milano ajunsese să fie atât de intens încât munca și dorința de a produce au început să domine fiecare aspect al existenței sale.

„Riscam să-mi pierd familia. Devenisem un monstru și tot ce mă gândeam era să produc”, a mărturisit bucătarul, potrivit Il Messagero.

Max Mariola este un chef bucătar italian Foto: sursa: FB

Potrivit acestuia, punctul de cotitură a venit după cei doi ani petrecuți în capitala Lombardiei. A realizat că, în goana după succes, ajunsese să sacrifice timpul petrecut alături de cei dragi.

Agitația din Milano a început să-l facă pe Max Mariola să-și pună tot mai multe întrebări despre viața pe care o ducea. În contrast, experiența sa din Asia de Sud-Est i-a arătat un stil de viață mai simplu, departe de presiunea succesului și a statutului social.

A fost impresionat în special de oamenii pe care i-a întâlnit și de modul în care aceștia par să trăiască fără presiunea permanentă a statutului social și a succesului material.

„Este o Italie de acum 70 de ani”, a spus Mariola, descriind stilul de viață pe care l-a descoperit în această parte a lumii.

Pentru el, Bali nu reprezintă doar o destinație de vacanță, ci locul în care își dorește să rămână. „Am 57 de ani, mai mult decât suficient de în vârstă pentru a face acest pas. Vreau să-mi sfârșesc viața aici”, a declarat bucătarul.

Fiul său s-a adaptat deja în Bali

Potrivit publicației citate, mutarea în Indonezia a schimbat și viața familiei sale. Fiul lui Max Mariola, în vârstă de 8 ani, este deja integrat în sistemul școlar local. Potrivit bucătarului, copilul s-a obișnuit cu noua viață.

Decizia lui Mariola a atras însă și critici pe rețelele de socializare. Unele persoane l-au acuzat că a eșuat în Italia și că încearcă să prezinte plecarea drept o alegere personală.

Bucătarul respinge categoric aceste acuzații și subliniază că nu și-a abandonat afacerile.

„Mi-au spus că sunt un ratat, că acum mă laud cu asta, dar am vândut restaurantele, nu le-am închis”, a explicat el.

Mariola susține că vânzarea restaurantelor a fost o decizie calculată. În loc să le închidă, a preferat să le vândă, astfel încât activitatea să poată continua și angajații să nu rămână fără locuri de muncă.

Singurul restaurant pe care îl mai controlează este cel de pe Via San Marco din Milano.