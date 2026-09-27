 Horoscop. Două zodii au parte de o zi specială pe 27 septembrie. Intuiția le poate aduce surprize plăcute | adevarul.ro
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Horoscop. Două zodii au parte de o zi specială pe 27 septembrie. Intuiția le poate aduce surprize plăcute

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Potrivit astrologului Lorina de la Click, ziua de 27 septembrie vine cu vești bune pentru nativii din două zodii, care pot avea parte de momente care le readuc optimismul și încrederea.

zodii, foto shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

Pentru nativii din Taur şi Peşti, bucuria poate apărea de oriunde, printr-o veste primită de la cineva apropiat, o oportunitate apărută pe neașteptate sau o situație pe care au așteptat-o de ceva vreme. În plan spiritual, această perioadă poate accentua și sentimentul de protecție divină.

Taur

Pentru Tauri, 27 septembrie poate aduce semnul că o situație care a stagnat începe, în sfârșit, să se miște. După o perioadă în care anumite lucruri au evoluat mai greu decât și-ar fi dorit, nativii pot primi un motiv concret să privească lucrurile cu mai mult optimism.

Vestea bună poate avea legătură cu familia, viața personală sau cu un lucru pe care îl așteaptă de ceva timp. O discuție sinceră îi poate ajuta să lămurească o situație care le-a provocat neliniște, iar un gest venit din partea unei persoane apropiate le poate reda încrederea.

Taurii ar face bine să privească atent ceea ce se întâmplă în jurul lor și să nu respingă din prima oportunitățile care nu arată exact așa cum și le-au imaginat. Uneori, o schimbare de direcție poate deschide o ușă pe care nu o luaseră în calcul.

Din perspectivă spirituală, ziua poate veni cu un sentiment mai puternic de protecție divină. Acesta poate fi cu atât mai important atunci când nativii trebuie să ia o decizie sau să aleagă între mai multe variante.

Pești

Peștii pot transforma data de 27 septembrie într-o zi de ținut minte. Sensibilitatea și intuiția care îi caracterizează îi pot ajuta să observe detalii și semnale pe care ceilalți nu le sesizează la fel de ușor.

O veste neașteptată le poate aduce o bucurie puternică. Aceasta poate avea legătură cu dragostea, familia sau un proiect personal care, după o perioadă de incertitudine, începe să prindă contur.

Ziua le oferă Peștilor și ocazia să privească în urmă și să vadă cât de mult au depășit anumite momente dificile. După perioade în care au avut impresia că lucrurile nu merg în direcția dorită, un semn favorabil le poate reda optimismul și răbdarea.

Pentru acești nativi, intuiția poate avea un rol important pe parcursul zilei. Un impuls pe care în mod normal l-ar ignora sau o senzație legată de o anumită persoană ori situație îi poate determina să privească lucrurile dintr-o perspectivă nouă.

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* Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

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