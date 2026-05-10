Bucătarul cu 18 stele Michelin care a dus sosurile la rang de artă. Povestea chef-ului care spune: „Eu sunt doar ghidul, este munca unei echipe”

La marginea Champs-Élysées, în eleganta clădire neoclasică a Pavillon Ledoyen, unul dintre cele mai vechi restaurante din Paris, gastronomia franceză își continuă tradiția. Astăzi, locul este condus de un bucătar care l-a transformat într-unul dintre cele mai premiate restaurante. 

Yannick Alléno Foto: Getty images
Această clădire cu origini în secolul al XVIII-lea a găzduit de-a lungul timpului numeroase figuri celebre, de la Monet și Zola, până la legendele care spun că aici s-ar fi intersectat pentru prima dată drumurile lui Napoleon Bonaparte și Joséphine de Beauharnais.

Astăzi, acest spațiu emblematic este asociat cu numele lui Yannick Alléno, unul dintre cei mai titrați chefi din lume, cu un total de 18 stele Michelin obținute în cadrul a 21 de restaurante, scrie CNN. 

Preparat creat de Yannick Alléno Foto: Getty images
Alléno a preluat conducerea Pavillon Ledoyen după plecarea lui Christian Le Squer, iar în doar șapte luni de la deschidere, restaurantul său „Alléno Paris” a fost distins cu trei stele Michelin – cea mai înaltă recunoaștere a ghidului gastronomic.

Anterior, bucătarul francez acumulase deja șase stele Michelin, trei la Le Meurice din Paris și trei la Le 1947 din Courchevel, confirmându-și statutul de figură centrală a haute cuisine-ului francez.

De-a lungul timpului, Alléno și-a extins imperiul culinar în locații exclusiviste din Monaco, Dubai, Londra, Japonia sau Coreea de Sud, rămânând însă relativ puțin cunoscut publicului larg din afara Franței.

Elementul definitoriu al creației sale este reinterpretarea sosurilor, pe care le numește „verbele bucătăriei franceze”. Inspirat de tradiția clasică a lui Auguste Escoffier, Alléno a dus acest element esențial al gastronomiei la un nou nivel.

Prin tehnici moderne precum fermentația și deshidratarea, chef-ul a dezvoltat ceea ce numește „extracții” – sosuri concentrate, care redau esența pură a ingredientelor.

Un exemplu este preparatul de la Pavyllon Monte-Carlo, unde fileul de calcan este servit cu un sos cacio e pepe reinterpretat, obținut din extracție de pecorino, piper și emulsii fine de unt.

Munca sa a redeschis discuția despre importanța sosurilor în gastronomia franceză.

„Franța vorbește din nou despre sosuri și am inspirat mulți tineri chefi. Este bine, pentru că înseamnă că ignoram ceva esențial: preparatele bazate pe sosuri, care exprimă unicitatea țării. Am avut nevoie să creez propriul meu vocabular culinar, unul care poate fi exprimat doar prin sosuri”, a explicat Alléno.

Un gigant culinar, dar un nume discret

Deși este considerat unul dintre cei mai influenți chefi ai generației sale, Alléno rămâne mai puțin cunoscut publicului larg. Experții spun că acest lucru se datorează stilului său rezervat, fără expunere mediatică excesivă. 

„Lasă mâncarea să vorbească în locul său”, explică specialiști în gastronomie, subliniind că reputația sa se construiește mai degrabă prin experiența directă a clienților decât prin imagine publică.

18 stele Michelin și o carieră în plină expansiune

Recent, în cadrul ghidului Michelin Franța & Monaco 2026, unul dintre restaurantele sale a primit o nouă stea, ducând totalul lui Alléno la 18 stele Michelin – un nivel atins de foarte puțini bucătari în lume.

În paralel, chef-ul este implicat în proiecte de anvergură, de la restaurante de lux în Saint-Tropez până la colaborarea culinară pentru un yacht de lux considerat cel mai mare din lume.

În ciuda succesului impresionant, Alléno rămâne modest în declarații: „Se spune că Yannick Alléno are 18 stele Michelin, dar în realitate este munca unei echipe. Eu sunt doar ghidul.”

Ghidul Michelin l-a descris drept „o adevărată lumină călăuzitoare a gastronomiei franceze moderne și un creator excepțional dedicat transmiterii cunoștințelor sale.”

„Am ales această profesie pentru a le oferi oamenilor plăcere și fericire”, spune Alléno. Chiar și în zilele libere nu poate sta departe de bucătărie: „Îmi place să deschid o sticlă bună de vin cu prietenii și, ca toată lumea, să pregătesc un pui la cuptor sau o pulpă de miel”, spune el.

La 57 de ani, bucătarul francez afirmă că nu intenționează să încetinească ritmul: „Abia îmi încep cariera.”

