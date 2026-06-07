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Bucătarul celebru Jamie Oliver și-a sporit securitatea la conacul din Essex, din cauza unei tabere de migranți aflate în aproprierea domeniului său

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Bucătarul celebru Jamie Oliver, în vârstă de 51 de ani, a fost nevoit să își consolideze măsurile de securitate la reședința sa de la țară, din cauza unei tabere de migranți situate la câțiva kilometri de proprietatea sa evaluată la 6 milioane de euro.

Jamie Oliver, alarmat de extinderea unei tabere de migranți din apropierea casei sale
Bucătarul Jamie Oliver Foto: arhivă, adevărul

Baza RAF Wethersfield, o fostă instalație a forțelor aeriene britanice aflată la aproximativ trei mile de conacul lui Oliver, a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de persoane găzduite, de la aproximativ 800 la peste 1.300 în anul 2025. Capacitatea centrului este estimată la până la 1.700 de persoane.

Guvernul britanic ar fi promis închiderea acestui amplasament, însă măsura nu a fost implementată până în prezent. Surse citate de Express susțin că tabăra este păzită de personal fără experiență, fapt care a dus la îngrijorări în rândul comunității locale.

Astfel, Jamie Oliver a decis să își întărească semnificativ securitatea de la proprietatea sa, Spains Hall, o moșie de 70 de acri pe care a achiziționat-o în 2019 și în care ar fi investit sume importante pentru restaurare. 

„Jamie a fost nevoit să își întărească substanțial echipa de securitate – a apelat la firma de securitate de tip «A-team», care mai asigură protecția unor alte proprietăți cunoscute și de mare valoare din regiune. Jamie a cheltuit foarte mulți bani pe asta și vrea să se asigure că proprietatea sa este protejată, cu alerte imediate pentru orice intruziune nedorită”, a declarat o sursă apropiată familiei. 

„De când s-a mutat acolo în 2019, Jamie a făcut foarte multe pentru loc și a investit milioane în restaurare, așa că localnicilor li se pare tristă ideea că ar putea pleca, dar, în cele din urmă, el este hotărât să își protejeze casa de familie”, a adăugat altcineva.

Reprezentanții lui Jamie Oliver au refuzat să comenteze informațiile solicitate de jurnaliști.

Tabăra se află la marginea satului Finchingfield, o localitate considerată pitorească din nordul comitatului Essex, cunoscută pentru casele sale tradiționale cu fațade pastelate, ceainărie și un mic lac central.

Localnicii afirmă că prezența migranților este rar observată în sat, din cauza logisticii și a transportului organizat către alte orașe.

„Au autobuze care îi duc în locuri precum Colchester și Chelmsford, așa că foarte rar vin în sate mici ca acesta”, a spus un localnic.

Cu toate acestea, o parte dintre locuitori spun că apropierea taberei rămâne un motiv de îngrijorare, iar extinderea acesteia ar putea accentua temerile privind siguranța comunității.

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