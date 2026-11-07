Atacul armat din Cracovia, între o crimă multiplă și ipoteza teroristă. Ce spune un general român

Atacul armat din centrul Cracoviei, soldat cu cinci morți și peste zece răniți, ridică numeroase întrebări privind motivația și natura violențelor. Generalul Mircea Mîndrescu avertizează că este prematur să fie stabilit un scenariu și că nu poate fi exclus nici cel terorist, până la clarificarea anchetei.

Atac armat produs în centrul orașului polonez Cracovia Foto: captura X Mat Tam

Generalul Mircea Mîndrescu a explicat, pentru Adevărul, că în acest moment este prematur să se stabilească natura atacului sau motivația din spatele acestuia. Deși, în opinia sa, varianta unei crime multiple pare momentan mai plauzibilă, acesta avertizează că nu poate fi exclus niciun scenariu până când anchetatorii polonezi nu vor clarifica împrejurările tragediei.

Generalul Mircea Mîndrescu: „Nu putem exclude nicio variantă”

Generalul consideră că, în contextul creșterii violenței atât la nivelul societății, cât și la nivelul statelor, nu poate fi exclusă nicio ipoteză privind natura atacului din Cracovia.

„În acest moment, eu cred că nu putem exclude niciun fel de variantă, dar, până la urmă, dacă ar fi să fiu forțat să aleg, aș înclina la acest moment către o crimă multiplă, din păcate. Dar nu se știe niciodată, pentru că s-ar putea să fie și un act terorist. Nu știm ce ne-a făcut, știți că există motivații care țin de nemulțumiri personale sau motivații care țin de atitudini religioase, extremism religios sau altceva”, a declarat acesta pentru „Adevărul”.

Generalul atrage atenția și asupra locului în care s-a produs atacul, considerând că există mai multe aspecte care trebuie analizate înainte de formularea unor concluzii.

„Ne uităm la totul. De ce este Cracovia? Cracovia are o simbolistică, Varșovia o altă simbolistică. Deci sunt extrem, extrem de multe aspecte pe care nu le cunoaștem în acest moment”, a explicat acesta.

Dincolo de identificarea motivelor atacului, Mîndrescu consideră că tragedia readuce în atenție importanța pregătirii specialiștilor în securitate, dar și a educării populației pentru a putea reacționa în situații de pericol.

„Vedem încă o dată nevoia de a educa publicul. Cum să evităm, pe cât posibil, situația în care am putea deveni victime ale unei agresiuni și cum putem să reacționăm”.

Cinci persoane au murit și alte peste zece au fost rănite, sâmbătă, 7 noiembrie, în urma unui atac armat produs în centrul orașului polonez Cracovia. Potrivit informațiilor transmise de poliția poloneză, un bărbat ar fi deschis focul asupra unor persoane aflate în Piața Centrală (Rynek Główny), după ce a intrat în zonă cu un autoturism. Suspectul a fost împușcat de polițiști și transportat la spital, iar autoritățile investighează circumstanțele și motivația atacului.