Un mare oraș devine primul din România care introduce sancțiuni pentru călătorii care ascultă muzică fără căști sau vorbesc la telefon pe difuzor în mijloacele de transport în comun. Amenzile sunt cuprinse între 150 și 500 de lei, iar pasagerii deranjați de comportamentul celorlalți pot sesiza Poliția Locală.

Amenzile sunt cuprinse între 150 și 500 de lei. Foto: Primăria Mangalia

Noile reguli au fost aprobate în ședința Consiliului Local Constanța de joi, 26 noiembrie 2026, în cadrul unui proiect privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local, scrie presa locală din Constanța.

Potrivit prevederilor adoptate, călătorii nu vor mai putea asculta muzică prin difuzoarele telefoanelor sau purta discuții telefonice pe speaker. Cei care vor să asculte melodii ori să urmărească videoclipuri cu sonor vor trebui să folosească obligatoriu căști.

Măsurile urmăresc să limiteze comportamentele care pot transforma o călătorie cu autobuzul într-o experiență neplăcută pentru ceilalți pasageri. Autoritățile au introdus și alte reguli de conduită, inclusiv interdicția accesului în mijloacele de transport în comun pentru persoanele care generează mirosuri neplăcute prin consumul de alcool.

De asemenea, printre comportamentele care pot atrage sancțiuni se numără ocuparea mai multor locuri, sprijinirea picioarelor pe scaune și situațiile în care lipsa igienei personale afectează semnificativ confortul celorlalți călători.

Amenzile pentru încălcarea noilor reguli sunt cuprinse între 150 și 500 de lei. Pasagerii care se confruntă cu astfel de situații pot sesiza Poliția Locală.

Noile prevederi au fost introduse printr-un amendament la regulamentul privind transportul public din Constanța și completează regulile de comportament pe care trebuie să le respecte călătorii.