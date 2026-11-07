Mai multe persoane au fost ucise și rănite în urma unui atac armat produs sâmbătă în centrul istoric al orașului Cracovia, unul dintre cele mai importante centre turistice din Polonia, relatează TVP World, citând serviciile de urgență poloneze.

Foto: captura X Mat Tam

UPDATE 17.20 Donald Tusk: „Poliția investighează contextul și toate circumstanțele atentatului”

Premierul polonez Donald Tusk a transmis că urmărește îndeaproape evoluția situației de la Cracovia și că este ținut la curent permanent de autorități.

„Sunt informat în permanență de ministrul de Interne cu privire la situația din Cracovia după tragicul atac armat. Poliția investighează contextul și toate circumstanțele atentatului”, a scris șeful guvernului de la Varșovia într-un mesaj publicat pe platforma X.

Tusk nu a oferit alte detalii despre numărul victimelor sau despre identitatea autorilor, precizând că ancheta este în plină desfășurare.

UPDATE 16.18: Bilanțul atacului armat din Cracovia a crescut la doi morți și cel puțin zece răniți

Potrivit publicației poloneze Gazeta Wyborcza, bilanțul atacului armat din Cracovia a crescut la doi morți și cel puțin zece răniți. Jurnaliștii polonezi relatează că atacatorul a deschis focul dintr-un autoturism aflat în mișcare în zona Pieței Centrale, una dintre cele mai aglomerate și vizitate zone ale orașului.

Echipele de intervenție au mobilizat numeroase ambulanțe și un elicopter medical, iar autoritățile continuă operațiunile pentru identificarea și capturarea autorului atacului. Circumstanțele și motivul atacului nu au fost deocamdată stabilite.

UPDATE 17.15 Jurnalist român: „O mașină a intrat în piață, cineva a ieșit și a început să tragă”

Jurnalistul român Cristian Scutariu a relatat pe Facebook:

„În urmă cu câteva minute a fost un... atentat. În Piața Centrală, ziarele locale zic că sunt 5 morți, între care și turiști. O mașină a intrat în piață, cineva a ieșit și a început să tragă.Iar sunetele, atât cât mă pricep eu, par de mitralieră. Atât cât mă pricep eu, adică deloc.Acum zboară elicoptere peste oraș, trei de poliție au trecut peste zona unde stau eu în ultimele 15 minute. E plin de poliție, de agenți de securitate, ambulanțe. E ușor haotic totul...”

Știrea inițială

Potrivit primelor informații, focurile de armă au fost trase dintr-un vehicul aflat în mișcare în zona Pieței Centrale, una dintre cele mai cunoscute atracții ale orașului.

Un purtător de cuvânt al serviciului polonez de pompieri, citat de postul privat Polsat News, a confirmat existența victimelor și a lansat un apel către populație. „Există persoane decedate și rănite. Îi îndemn pe oameni să se adăpostească în locuri sigure”, a declarat acesta.

Echipaje medicale au intervenit în apropierea Bazilicii Sfânta Maria, iar un elicopter SMURD a aterizat în piața centrală pentru preluarea victimelor, potrivit imaginilor și informațiilor prezentate de TVP World.

Autoritățile nu au anunțat deocamdată numărul exact al victimelor și nici identitatea atacatorilor. În același timp, anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.

Potrivit TVP World, „circumstanțele atacului armat rămân neclare”, iar investigația este în desfășurare.

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