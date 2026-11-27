Mii de femei și adolescente din Franța susțin că au dezvoltat probleme ginecologice după ce au fost expuse gazelor lacrimogene folosite de forțele de ordine în timpul protestelor naționale din octombrie. Cercetători și activiști cer investigații suplimentare, în timp ce autoritățile franceze afirmă că nu există dovezi clare care să indice riscuri specifice pentru sănătate.

Forțele de ordine au recurs la gaze lacrimogene Foto: captură YouTube Crux

Dezvăluirile apar într-o investigație publicată vineri de The Guardian, care arată că poliția franceză a folosit aproximativ 22.000 de grenade lacrimogene în timpul manifestațiilor din 17 octombrie.

Ulterior, colectivul feminist Lacrymos de Sang, creat pentru a analiza posibilele efecte ale gazelor lacrimogene asupra sănătății reproductive, a strâns mărturiile a peste 9.200 de femei și fete care au declarat că au fost expuse gazului.

Datele centralizate de grup arată că 94% dintre participante au raportat simptome ginecologice, de la sângerări abundente și crampe severe până la absența menstruației. Unele femei au declarat că au sângerat timp de mai multe săptămâni, iar altele au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza pierderilor masive de sânge.

Printre cazurile semnalate se află și femei însărcinate. Din cele 47 de participante care au declarat că erau însărcinate în momentul expunerii, 15 au raportat pierderea sarcinii.

„Mi-am pierdut copilul în luna a șaptea de sarcină”, a mărturisit o femeie.

Cercetătorii spun că este nevoie de investigații suplimentare pentru a stabili o legătură directă între expunerea la gaze lacrimogene și simptomele raportate.

„Stresul poate perturba ciclul menstrual (...), dar nu poate explica sângerările abundente la persoane aflate la menopauză și nici pierderile de sarcină.”, este de părere euroendocrinologul Solène Rougeux.

La rândul său, medicul ginecolog Maha Eid a declarat că sunt necesare studii suplimentare, însă a precizat că substanțele din gazele lacrimogene ar putea provoca contracții uterine în anumite condiții.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a declarat anterior că studiile realizate de autorități în 2021 și 2022 nu au identificat riscuri specifice pentru sănătate asociate folosirii gazelor lacrimogene, motiv pentru care guvernul nu intenționează să suspende utilizarea acestora.