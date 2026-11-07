 Atac rusesc masiv asupra Ucrainei, cu rachete balistice și drone. Kievul, lovit în apropierea infrastructurii energetice | adevarul.ro
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Video Atac rusesc masiv asupra Ucrainei, cu rachete balistice și drone. Kievul, lovit în apropierea infrastructurii energetice

Război în Ucraina
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Rusia a lansat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 6 spre 7 noiembrie, un nou atac asupra Ucrainei, cu rachete balistice și drone. Regiunile Kiev, Dnipropetrovsk și Cernihiv au fost vizate, iar bombardamentele au provocat pagube unor clădiri rezidențiale, întreprinderi și obiective de infrastructură, inclusiv instalații energetice.

În capitala Kiev, precum și în localitățile din apropiere, au fost raportate distrugeri în urma loviturilor cu rachete balistice, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență. În cartierul Solomianski, fațada unui bloc de cinci etaje a fost parțial distrusă, iar suflul exploziilor a spart ferestrele mai multor imobile.

De asemenea, o clădire cu două etaje din incinta unei grădinițe a fost distrusă. Într-o altă zonă, au izbucnit incendii la un camion parcat și la o clădire nerezidențială, care au fost ulterior stinse de pompieri, conform presei locale din Ucraina.

Șase persoane au fost rănite în Kiev. Un copil de 14 ani, printre victime

Potrivit primarului Vitali Kliciko, un copil de 14 ani a fost rănit în urma bombardamentelor. Două dintre persoanele rănite au fost transportate la spital, iar Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență a anunțat că bilanțul total a ajuns la șase răniți.

Atacul a provocat pagube și unor obiective energetice din regiunea Kiev. Primarul capitalei a avertizat că situația alimentării cu energie electrică este extrem de dificilă, cu efecte asupra funcționării sistemelor de încălzire și de alimentare cu apă. Echipele de intervenție și serviciile publice lucrează pentru remedierea avariilor.

A fost avariat și Podul de Nord din Kiev, iar circulația a fost închisă în ambele sensuri. Specialiștii evaluează în prezent amploarea distrugerilor.

Atacuri cu drone în regiunea Dnipropetrovsk

În regiunea Dnipropetrovsk, trupele ruse au atacat cu drone de aproape 20 de ori patru districte, a anunțat Oleksandr Ganzha, șeful administrației militare regionale.

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Foto: X/@wogoa1

Cele mai multe pagube au fost înregistrate în Pavlohrad, unde au fost avariate blocuri de locuințe, o întreprindere, autoturisme și anexe gospodărești. În urma loviturilor au izbucnit și incendii.

Trei persoane au fost rănite. Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost internat la spital, în timp ce o femeie de 38 de ani și o fetiță de 11 ani vor primi îngrijiri în regim ambulatoriu.

Au fost raportate distrugeri și în comunitățile Novooleksandrivka și Mykolaiv, din districtul Dnipro, unde au fost avariate obiective de infrastructură. De asemenea, forțele ruse au lovit mai multe localități din districtul Nikopol, inclusiv Marhaneț, Cervonohrihorivka și comunitatea Myriv, unde au fost afectate o locuință și obiective de infrastructură. Un alt atac a vizat infrastructura din comunitatea Novopillia, în districtul Krîvîi Rih.

Cernihiv, rămas fără electricitate

În regiunea Cernihiv, atacurile rusești au provocat întreruperea completă a alimentării cu energie electrică în orașul Cernihiv, potrivit administrației locale. Din cauza lipsei curentului, transportul public electric a fost oprit.

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