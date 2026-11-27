Nouă copii ucraineni, bunica unuia dintre ei și o femeie cu dizabilități au fost readuși pe teritoriul controlat de Kiev din zonele ocupate de Rusia, în urma unei operațiuni facilitate de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

Copiii provin din teritoriile ocupate din regiunile Herson și Zaporojie. Foto: X/@ZelenskyyUa

Potrivit liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski, copiii provin din teritoriile ocupate din regiunile Herson și Zaporojie, precum și din peninsula Crimeea. Cel mai mic dintre ei are opt ani. Femeia cu dizabilități locuia într-un centru specializat din localitatea Oleşki, din sudul Ucrainei, relatează EFE și Agerpres.

„Îi mulțumesc Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, pentru ajutorul și medierea sa”, a transmis Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe platforma X.

Președintele ucrainean a evidențiat și contribuția ombudsmanului Dmitro Lubineț la organizarea întoarcerii acestora.

La rândul său, Melania Trump a anunțat joi că, în urma cooperării cu autoritățile de la Moscova și Kiev, nouă copii separați de o parte dintre rudele lor au reușit să se reunească cu familiile.

Zelenski a precizat că, de la începutul invaziei ruse, un total de 2.875 de cetățeni ucraineni au revenit pe teritoriul controlat de guvernul de la Kiev din Rusia sau din zonele ocupate. Liderul ucrainean a mulțumit și statelor care sprijină eforturile de recuperare și repatriere a copiilor ucraineni.

Implicarea Melaniei Trump în acest tip de demers umanitar datează din august 2025, când aceasta i-a adresat o scrisoare președintelui rus Vladimir Putin, în care a atras atenția asupra situației copiilor ucraineni separați de familiile lor din cauza războiului. Scrisoarea a fost înmânată personal liderului rus de către președintele Statelor Unite, înaintea summitului bilateral desfășurat în Alaska. În mesajul său, Melania Trump a pledat pentru protejarea copiilor afectați de conflict, subliniind că inocența acestora depășește granițele geografice, politice și ideologice.

„Ca părinți, este datoria noastră să hrănim speranța generației următoare. Ca lideri, responsabilitatea de a ne susține copiii se extinde dincolo de confortul nostru”, a scris prima doamnă.