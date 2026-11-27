Cluburile și structurile sportive din România au prevăzute finanțări publice de aproape 400 de milioane de lei în 2026, iar aproape două treimi din această sumă merg către Dinamo și Steaua. În același timp, statul are restanțe de peste 87 de milioane de lei la premiile aprobate pentru sportivii care au obținut performanțe la competiții internaționale. Situația scoate în evidență contrastul dintre banii alocați instituțiilor sportive și recompensele pe care campionii României încă le așteaptă.

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Sumele alocate cluburilor provin atât de la ministere, cât și de la primării și consilii județene. Banii acoperă activitatea unor cluburi cu mai multe secții, dar și finanțarea unor asociații care gestionează echipe cunoscute, inclusiv de fotbal.

În cazul premiilor pentru sportivi, restanțele au fost consemnate într-un raport al Curții de Conturi privind activitatea Agenției Naționale pentru Sport. La finalul anului 2024, instituția avea premii aprobate, dar neachitate, în valoare de 87.435.479 de lei. În 2025, Agenția nu a mai acordat premii pentru performanțele sportive, conducerea instituției invocând problemele semnalate de auditori.

Dinamo și Steaua primesc împreună peste 254 de milioane de lei

Clubul Sportiv Dinamo București are prevăzute aproximativ 146,4 milioane de lei prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne. Clubul Sportiv al Armatei Steaua București beneficiază de aproximativ 107,7 milioane de lei prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.

Împreună, cele două cluburi au alocate aproximativ 254,1 milioane de lei, adică aproape 64% din totalul finanțărilor identificate pentru cele zece structuri sportive.

Este important de precizat că aceste sume nu reprezintă bugetele echipelor de fotbal Dinamo București și FCSB. CS Dinamo și CSA Steaua sunt cluburi departamentale, care au mai multe secții sportive și susțin activitatea unor sportivi din discipline diferite.

Bugetele lor acoperă cheltuieli precum pregătirea sportivilor, plata antrenorilor și a personalului, echipamentele, întreținerea bazelor sportive și participarea la competiții. Pentru a vedea cât ajunge efectiv la fiecare disciplină, ar fi nevoie de o defalcare a cheltuielilor pe secții.

Câți bani primesc cluburile din București și din țară

Un alt beneficiar important este CSM București, care are prevăzută o finanțare publică de aproximativ 61 de milioane de lei, la un buget total de circa 63,4 milioane de lei. Diferența ar urma să fie acoperită din venituri proprii.

Clubul susține mai multe discipline, printre care handbalul, una dintre cele mai cunoscute secții ale sale, care reprezintă Bucureștiul în competițiile europene.

La Bistrița, Clubul Sportiv Gloria primește finanțări atât de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, cât și de la Primăria municipiului. Bugetul județean include o alocare de 20,884 milioane de lei, iar finanțarea municipalității este de ordin similar. În total, sprijinul public se apropie de 41,8 milioane de lei.

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Și Gloria este un club cu mai multe secții sportive, astfel că suma nu merge către o singură echipă.

Administrațiile locale finanțează și cluburi sau asociații care gestionează echipe de fotbal. La Cluj-Napoca, Asociația Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj are prevăzută o finanțare propusă de 14 milioane de lei. Separat, Clubul Sportiv Universitatea Cluj figurează cu o alocare propusă de 8 milioane de lei. Cele două sunt entități juridice diferite.

La Pitești, FC Argeș are prevăzută o finanțare publică de 13 milioane de lei, la un buget total de aproximativ 13,2 milioane de lei. Suma trebuie raportată la întreaga activitate a clubului și nu poate fi atribuită automat doar echipei de fotbal.

UTA Arad a obținut finanțări în două sesiuni organizate prin Centrul Municipal de Cultură. În cea de-a doua sesiune, clubului i-au fost aprobate 1,3 milioane de lei pentru proiectul „UTA, ambasador al comunității”. Cu suma obținută anterior, finanțarea identificată ajunge la aproximativ 6 milioane de lei.

Oțelul Galați primește, la rândul său, bani publici. Consiliul Județean Galați a aprobat 1,6 milioane de lei pentru club, iar Primăria Galați a prevăzut separat 4,625 milioane de lei pentru sezonul 2026-2027. Sprijinul cumulat ajunge la 6,225 milioane de lei. Finanțarea municipalității nu este inclusă în totalul de 399,5 milioane de lei.

Sumele prezentate sunt cele prevăzute, propuse sau aprobate în documentele bugetare analizate. Ele nu înseamnă neapărat că toți banii au fost deja virați sau cheltuiți.

Sportivii au de recuperat premii de peste 87 de milioane de lei

Într-un raport privind activitatea Agenției Naționale pentru Sport, Curtea de Conturi a identificat premii aprobate, dar neachitate, în valoare de 87.435.479 de lei la data de 31 decembrie 2024.

Banii erau destinați sportivilor care au obținut rezultate la competiții mondiale și europene. Cu alte cuvinte, este vorba despre recompense prevăzute pentru performanțele obținute în numele României, dar care nu ajunseseră la beneficiari la momentul verificării.

În 2025, Agenția Națională pentru Sport nu a acordat premii pentru rezultatele sportive. Conducerea instituției a explicat că decizia a fost legată de problemele semnalate de Curtea de Conturi în urma controlului.

Printre sportivii care au vorbit public despre întârzieri s-a numărat și David Popovici. Înotătorul a declarat că nici el, nici colegii săi nu își primiseră recompensele restante.

Restanțele nu trebuie confundate cu premiile olimpice pentru Jocurile de la Paris din 2024. Acestea au fost gestionate separat, prin Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Sumele identificate de Curtea de Conturi privesc în principal premiile pentru alte competiții internaționale, mondiale și europene.