 Ce se întâmplă după o amenințare cu bombă și ce nu le spun autoritățile românilor | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 7 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Ce se întâmplă după o amenințare cu bombă și ce nu le spun autoritățile românilor

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Valul de amenințări cu bombă care a vizat mai multe zboruri europene, inclusiv curse cu destinația București, a provocat evacuări de pasageri, verificări de securitate și perturbări ale traficului aerian. Aceste situații de panică sunt tot mai întâlnite, însă oamenii nu știu ce se întâmplă, cum sunt evaluate aceste amenințări și ce ar trebui să facă în astfel de situații. Expertul în securitate și comunicare militară Hari Bucur a vorbit pentru  „Adevărul” despre datoria unui stat de a informa cetățenii și cum ar arăta asta în practică.

avioane in aeroport si masina dacia de politie
Valul de amenințări cu bombă a vizat mai multe zboruri europene Foto: captură video

În ultimele zile, mai multe zboruri comerciale care au tranzitat spațiul aerian românesc sau au avut escale pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni au fost vizate de amenințări cu bombă. Printre aeronavele vizate s-au numărat două curse sosite de la Milano și Belgrad. Pasagerii au fost debarcați, iar aeronavele au fost verificate de specialiști. În urma controalelor nu au fost descoperite dispozitive explozive. 

Incidentele fac parte dintr-un val mai amplu de alerte care a afectat zeci de zboruri europene în ultimele zile. Serviciul Român de Informații a precizat că amenințările nu s-au confirmat, iar identitatea persoanelor responsabile este în curs de investigare.

Informarea populației nu înseamnă doar anunțarea incidentelor

Expertul în securitate și comunicare militară Hari Bucur-Marcu critică această abordare și spune că statul nu își îndeplinește obligația de a garanta dreptul populației la informare. Mai exact, amenințările cu bombă, incidentele cu drone și alte evenimente care pot afecta siguranța populației sunt comunicate de autorități mai degrabă ca simple informări despre ceea ce s-a întâmplat, fără explicații despre riscuri și despre modul în care ar trebui să reacționeze cetățenii. 

„Dreptul la informație spune că autoritățile sunt obligate să informeze cetățenii cu toate problemele legate de ceea ce interesează, de mersul vieții în general. Ori noi vedem și în privința dronelor, și în privința amenințărilor cu bombă și așa mai departe, cum guvernanții nu fac treaba asta. Ei doar spun că s-a întâmplat. Asta nu e informare”, a declarat Hari Bucur.

O comunicare publică eficientă presupune mai mult decât anunțarea unui incident: populația trebuie să înțeleagă ce s-a întâmplat, cât de mare este pericolul și ce măsuri trebuie să ia. În lipsa acestor explicații, autoritățile riscă să lase loc incertitudinii și panicii.

Ce înseamnă o amenințare cu bombă și de ce sunt verificate toate alertele

Expertul a explicat care sunt pașii urmați de autorități după primirea unei amenințări cu bombă și cum este evaluată credibilitatea unei astfel de alerte. O sesizare nu înseamnă automat că există un dispozitiv exploziv, însă trebuie verificată indiferent dacă vizează o aeronavă, un autoturism sau un alt obiect.

Amenințare cu bombă la Tribunalul și Judecătoria Vaslui. Autoritățile au demarat o anchetă

„Există protocoale foarte clare prin care se identifică nivelul de credibilitate al unei amenințări cu bombă, indiferent că vorbim despre avion sau despre o mașină-capcană sau despre o pubelă care găzduiește o bombă”, a explicat expertul.

În cazul unei avertizări, primul pas este evaluarea credibilității acesteia. O amenințare poate fi reală, dar poate proveni și de la o persoană care urmărește doar să provoace panică sau să declanșeze o intervenție a autorităților.

„În momentul în care se face o avertizare printr-un telefon primul lucru care se face este calcularea nivelului de credibilitate. Cât de credibilă este această amenințare? Poate să fie la fel de binecineva ce vrea să se amuze și să spună că a găsit pe stradă un telefon, iar să-l folosească să dea o amenințare cu bombă, că nu-l prinde nimeni, nefiind telefonul lui”, a detaliat Hari Bucur.

Chiar și atunci când credibilitatea unei amenințări este redusă, verificările nu pot fi ignorate, mai ales în cazul aviației civile.

„Chiar și cu un grad minim de credibilitate, amenințarea este luată în considerare. Nu riscă nimeni să lase un avion să zboare cu o bombă la bord până când nu e sigur că nu e bombă acolo”, a subliniat acesta.

Astfel, evacuările, verificarea bagajelor și oprirea temporară a unor operațiuni sunt măsuri de precauție, nu dovezi că autoritățile au identificat un dispozitiv exploziv.

Între intimidare și amenințări reale

Un alt aspect semnalat de Hari Bucur Marcu este efectul pe care îl poate avea repetarea amenințărilor neconfirmate asupra percepției publice. Dacă oamenii se confruntă în mod repetat cu alarme care nu se concretizează, există riscul să ajungă să le considere lipsite de importanță.

Autoritățile ar trebui să explice dacă frecvența acestor incidente indică o simplă succesiune de amenințări individuale sau dacă există posibilitatea unei acțiuni coordonate, menite să suprasolicite sistemele de securitate. „Noi ar trebui ca public să înțelegem în ce stadiu ne aflăm, mai ales când se multiplică foarte mult asemenea amenințări”.

În acest context, diferențierea între o acțiune de intimidare, o tentativă de suprasolicitare a sistemului și un pericol real devine esențială. Populația trebuie să știe cum să reacționeze în fiecare dintre aceste situații, fără să intre în panică, dar nici să ignore avertizările atunci când există un risc concret.

Lipsa explicațiilor din partea autorităților îl determină pe expert să pună sub semnul întrebării inclusiv motivele pentru care statul evită o comunicare publică adecvată. În opinia sa, cetățenii sunt lăsați să gestioneze singuri teama și incertitudinea, fără să primească informațiile necesare pentru a înțelege ce se întâmplă.

„De la președintele României în jos, refuză să facă comunicarea publică, să garanteze și să satisfacă dreptul la informație al cetățeanului”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a identificat vinovații: alegătorii. „«Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi”
digi24.ro
image
O casă spectaculoasă care arată ca o navă spațială a fost scoasă la vânzare în Scoția. Cât costă proprietatea. FOTO
stirileprotv.ro
image
Radu Miruță anunță negocieri oficiale USR-PNL pentru liste comune la alegerile din 2028. Conducerile celor două partide încep o analiză pe județe
gandul.ro
image
Un celebru youtuber american a mâncat într-unul dintre cele mai sărace cartiere din România. Reacția după ce a gustat mâncarea
mediafax.ro
image
Mergi la Brighton – Universitatea Craiova? Ce trebuie să știi despre intrarea în Anglia și cât te costă
fanatik.ro
image
Ce a stat în spatele scăderilor de pe Wall Street și de ce panica din tehnologie nu anunță o apocalipsă pe burse
libertatea.ro
image
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
digi24.ro
image
Corina Caragea a ajuns în Paradis! » Prezentatoarea TV a arătat imagini uimitoare: „Atât de spectaculos, încât pare ireal”
gsp.ro
image
Momente dramatice la Arad: s-a urcat pe balustradă și a amenințat că se aruncă! ”Unde este soțul meu?”
digisport.ro
image
Scandal la „Vocea României”. Horia Brenciu l-a taxat dur pe Tudor Chirilă după un duet controversat. „Am fost atât de certat”
click.ro
image
Acum, Italia oferă gratuit 50 de case complet renovate pentru persoane dispuse să se mute. Care sunt condițiile puse
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Cum s-a produs accidentul din poligonul de armament de la Carfil. Nu ar fi vorba de un sabotaj
observatornews.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
cancan.ro
image
Curtea de Conturi: 2.200.000 de pensii recalculate „în minus”. Casa de Pensii: „Minciuni. Nu dăm banii!”
newsweek.ro
image
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
prosport.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Ce pensie avea declarată și ce avere a strâns fostul premier
playtech.ro
image
Tavi Popescu s-a afișat cu un BMW de 175.000 de euro. Ce bolizi îți puteai cumpăra de pe eMAG de Black Friday 2026 cu aceiași bani
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
E oficial! Răsturnare de situație la Portugalia, după retragerea lui Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
A intrat să fure, dar l-a furat somnul! Ce a făcut un român în Italia
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
S-a însurat Pescobar! Avem imaginile cu proaspeţii miri VIDEO
romaniatv.net
image
Anunț important de la Casa de Pensii. Pensionarii își vor primi retroactiv drepturile în urma greșelilor produse Video
mediaflux.ro
image
Fostul fotbalist român cu o avere de 250 de milioane de euro vrea să transforme clădirea abandonată din centrul Bucureștiului
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Diana Buzoianu, revoltată după ce s-a spus cum se îmbracă femeile din Parlament: „Legi mult mai bune au fost scrise de femei în adidași”
actualitate.net
image
Scandal la „Vocea României”. Horia Brenciu l-a taxat dur pe Tudor Chirilă după un duet controversat. „Am fost atât de certat”
click.ro
image
Ramona Bădescu, înșelată fără să știe! A aflat abia după 20 de ani ce ascundea fostul soț
click.ro
image
Ramona Bădescu, despre moartea tatălui său. Actrița a izbucnit în lacrimi. „Nu deschidea ochii”
click.ro
Prințesa moștenitoare Mette Marit a Norvegiei foto Profimedia jpg
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată
okmagazine.ro
Regina Letizia si Printesa Charlene la incoronare jpg
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Champigny-sur-Marne
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Probleme de sănătate pentru Oana Roman. Cum se simte acum și ce a făcut fiica ei cât a stat pe patul de spital
image
Scandal la „Vocea României”. Horia Brenciu l-a taxat dur pe Tudor Chirilă după un duet controversat. „Am fost atât de certat”

OK! Magazine

image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată