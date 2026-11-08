Atacatorul din Cracovia, suspectat de terorism. Anchetatorii încearcă să stabilească motivația și profilul său psihologic

Parchetul polonez a anunțat duminică, 8 noiembrie, deschiderea unei anchete pentru o acţiune cu „caracter terorist” în urma atacului armat din Cracovia, soldat cu şase morţi şi 15 răniţi.

Foto: Facebook/Cristian Scutariu

Ancheta se concentrează pe uciderea a şase persoane la Cracovia, un act „care constituie o infracţiune teroristă”, şi altor trei persoane la domiciliul atacatorului din Ostrowiec Swietokrzyski, scrie Agerpres.

Cei cinci cetățeni străini răniți în atacul de sâmbătă sunt din Marea Britanie, Portugalia, Rusia, Germania și Austria. De asemenea, zece polonezi au fost răniți, printre aceștia numărându-se și doi polițiști care au intervenit la fața locului.

Starea de sănătate a celor 15 persoane spitalizate pentru răni prin împușcare s-a ameliorat ușor în cursul nopții, dar nu toate sunt în afara pericolului, potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliției citate de media poloneze.

Șase persoane au fost ucise, între care un cetățean britanic.

Atacatorul, rănit grav de poliție și operat, se afla duminică dimineață în stare critică. Anchetatorii cred că a acționat singur și încearcă să stabilească motivația și profilul său psihologic.

Identificat în presă prin prenume și inițiala numelui - Mihal O., născut în 2002 - locuia împreună cu părinții săi și sora sa într-un apartament din Ostrowiec Swietokrzyski, un orășel situat la două ore de drum cu mașina de Cracovia.

Corpurile lor au fost găsite la domiciliul lor.

„Am descoperit corpurile a trei persoane într-un apartament din centrul Ostrowiec Swietokrzyski: un bărbat de 53 de ani și două femei de 52 și 21 de ani. Acestea erau părinții și sora” atacatorului, a indicat poliția într-un comunicat duminică.

„Corpurile lor purtau răni de gloanțe”, potrivit aceleiași surse. Au fost confiscate șapte arme de foc.

Atacatorul a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor, turiștilor și șoferilor din apropierea pieței centrale din Cracovia. După o urmărire cu poliția, acesta a abandonat mașina și a schimbat focuri de armă cu doi agenți, fiind în cele din urmă neutralizat de unul dintre ei.

Potrivit anchetatorilor,citați de presa poloneză, Michal O. nu avea antecedente judiciare. El era membru, împreună cu tatăl său, al unui club de tir.

Ministrul de interne a avansat sâmbătă seara ipoteza unui bărbat sensibil la idei „ultranaționaliste”.

„Totul arată că el era fascinat de ideologii de extremă dreaptă”, a afirmat Marcin Kierwinski.