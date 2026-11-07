Mărturia românului aflat în centrul istoric al Cracoviei în timpul atacului armat: „Sunetele par de mitralieră”

Cinci persoane au murit în urma unui atac armat produs sâmbătă în centrul istoric al Cracoviei, Polonia, și alte 12 sunt rănite. Jurnalistul român Cristian Scutariu se afla în oraș, în trecere, și a relatat pe Facebook momentele de după incident. Acesta a povestit că în zonă au fost mobilizate numeroase echipaje de poliție și ambulanțe.

1/5 Mai multe persoane au murit în urma unui atac armat. Foto: Facebook/Cristian Scutariu

Cristian Scutariu a publicat câteva informații despre cele întâmplate în Piața Centrală din Cracovia, unde o mașină a intrat în perimetru, iar o persoană a coborât și a început să tragă cu o armă.

„Am nimerit bine în Cracovia. În urmă cu câteva minute a fost un... atentat. În Piața Centrală, ziarele locale zic că sunt 5 morți, între care și turiști. O mașină a intrat în piață, cineva a ieșit și a început să tragă. Iar sunetele, atât cât mă pricep eu, par de mitralieră. Atât cât mă pricep eu, adică deloc”, a scris jurnalistul pe Facebook.

Acesta a descris și mobilizarea forțelor de ordine, precizând că mai multe elicoptere ale poliției au survolat orașul, iar în apropierea locului în care se afla erau numeroase echipaje de intervenție.

„Acum zboară elicoptere peste oraș, trei de poliție au trecut peste zona unde stau eu în ultimele 15 minute. E plin de poliție, de agenți de securitate, ambulanțe. E ușor haotic totul...”, a mai transmis Cristian Scutariu.

Jurnalistul a precizat pentru „Adevărul” că s-a retras într-un loc sigur după incident.

Premierul Poloniei urmărește ancheta după atacul din Cracovia

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că este informat permanent de ministrul de Interne cu privire la situația din Cracovia și că poliția investighează toate circumstanțele atacului.

„Sunt informat în permanență de ministrul de Interne cu privire la situația din Cracovia după tragicul atac armat. Poliția investighează contextul și toate circumstanțele atentatului”, a transmis șeful guvernului de la Varșovia într-un mesaj publicat pe platforma X.

Momentan, autoritățile poloneze nu au oferit detalii suplimentare privind numărul exact al victimelor sau identitatea atacatorului. Bilanțul provizoriu indică 5 morți și 12 răniți, printe care se numără și polițiști. Ancheta este în desfășurare.