 Autorul masacrului din Cracovia are 24 de ani și este cetățean polonez. Pe numele tatălui său sunt înregistrate 11 arme de foc | adevarul.ro
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Video Autorul masacrului din Cracovia are 24 de ani și este cetățean polonez. Pe numele tatălui său sunt înregistrate 11 arme de foc

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UPDATE 19.57 Atacatorul are 24 de ani

Potrivit publicației poloneze Interia, că atacatorul reținut după masacrul din Cracovia este un cetățean polonez în vârstă de 24 de ani, identificat de presă drept Michał O.

Autoturismul folosit în atac era înmatriculat pe numele tatălui suspectului. Surse din cadrul Ministerului polonez de Interne, citate de Interia, precizează că tatăl are 52 de ani și deține în mod legal 11 arme de foc înregistrate pe numele său.

Între timp, bilanțul tragediei a continuat să crească. Potrivit autorităților regionale, numărul persoanelor care și-au pierdut viața în atac a ajuns la șase.

Suspectul, care a fost împușcat în timpul intervenției forțelor de ordine, este internat sub pază într-un spital.

Știrea inițială

Bărbatul care a deschis focul în centrul istoric al orașului Cracovia, provocând moartea a cel șase persoane și rănirea altora, este cetățean polonez. Informația a fost confirmată de poliția din regiunea Małopolska, care a respins totodată speculațiile apărute pe rețelele sociale privind implicarea unor complici.

Atacul s-a soldat cu cinci morți și mai mulți răniți
Atacul s-a soldat cu cinci morți și mai mulți răniți Foto: FB Cristian Scutariu

Potrivit anchetatorilor, nu există indicii că un al doilea atacator s-ar afla în libertate, iar operațiunea de intervenție s-a încheiat odată cu capturarea suspectului, relatează The Guardian.

Conform datelor preliminare, atacul a avut loc în apropierea străzii Sławkowska, din Piața Centrală a Cracoviei, unde agresorul a tras focuri de armă dintr-un autoturism aflat în mișcare.

După atac, poliția a intervenit și l-a interceptat pe suspect în zona intersecției străzilor Dietla și Stradomska.

În timpul intervenției, forțele de ordine au deschis focul asupra atacatorului, care a fost rănit și ulterior reținut. Acesta se află în prezent sub supraveghere medicală.

Portalul polonez Onet, citând surse din poliție, a relatat că suspectul nu avea asupra sa niciun document de identitate în momentul arestării.

„Bărbatul nu avea documente de identitate asupra sa. Poliția a reușit să îi stabilească identitatea prin activități operative”, au precizat reprezentanții forțelor de ordine.

Ancheta continuă pentru stabilirea motivului atacului și a tuturor circumstanțelor care au dus la unul dintre cele mai grave incidente armate produse în ultimii ani în centrul istoric al Cracoviei.

Autorul atacului purta îmbrăcăminte de tip militar” și folosea „arme de tip militar”.  

Potrivit poliției poloneze,  atacatorul, aflat în prezent internat în spital după ce a fost împușcat în timpul intervenției, purta „îmbrăcăminte de tip militar” și folosea „arme de tip militar”.

În autoturismul acestuia au fost descoperite și alte arme, care au fost ridicate de anchetatori. Autoritățile au precizat că situația este sub control și că nu există alți suspecți căutați în legătură cu atacul.

 Printre victime se află și polițiști

Înainte să fie împușcat, atacatorul a tras la rândul său asupra agenților.

„În timpul arestării, ofițerii au folosit armele, dar bărbatul a răspuns cu focuri de armă”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

În urma schimbului de focuri, doi polițiști au fost răniți.

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