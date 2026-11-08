 Filmul neutralizării atacatorului din Cracovia. Polițistul rănit care l-a înfruntat pe bărbatul înarmat este considerat erou în Polonia | adevarul.ro
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Video Filmul neutralizării atacatorului din Cracovia. Polițistul rănit care l-a înfruntat pe bărbatul înarmat este considerat erou în Polonia

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Imagini dramatice surprinse în timpul atacului armat din Cracovia arată cum un polițist polonez îl neutralizează pe agresor, deși este rănit în confruntare.

autorul atacului armat din Cracovia
Foto: X

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile poloneze, prima patrulă a început intervenția la doar 23 de secunde după ce a fost primit apelul prin care era semnalat atacul. Schimbul de focuri dintre polițiști și suspect a avut loc la aproximativ trei minute de la primele sesizări, notează BBC

În înregistrările filmate de martori, de la mică distanță, se observă cum atacatorul coboară din mașină și îndreaptă arma spre polițiști. Cei doi agenți cad la pământ în timpul confruntării. Ulterior, unul dintre ei se ridică și înaintează spre agresorul aflat pe asfalt, trăgând asupra lui de mai multe ori.

Atacatorul purta o vestă antiglonț și a continuat să tragă chiar și după ce a fost doborât.

Polițistul care l-a oprit pe agresor a fost împușcat de trei ori

Cei doi agenți răniți în timpul operațiunii au fost identificați de premierul Donald Tusk drept Jakub Kulik și Artur Morański, ambii angajați ai Poliției din Cracovia.

Potrivit RMF24, ambii au sub 30 de ani și lucrează în poliție de câțiva ani, detalii comunicate într-un briefing de purtătoarea de cuvânt a poliției din Małopolska, Katarzyna Cisło. Cei doi dețin gradul de „starszy posterunkowy”, potrivit publicației.

Ambii polițiști au fost împușcați și transportați la spital. Unul dintre ei a fost rănit de trei gloanțe și se afla în stare extrem de gravă, potrivit ministrului polonez de Interne.

Ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a apreciat intervenția agenților și a transmis că aceștia au acționat cu rapiditate, punându-și propriile vieți în pericol pentru a-l opri pe atacator.

Donald Tusk a vorbit, la rândul său, despre curajul și sacrificiul agenților, precizând că starea lor este gravă. După apariția imaginilor confruntării, polițistul care a continuat intervenția, deși fusese rănit, este considerat un erou.

Atacatorul a tras la întâmplare în Piața Centrală din Cracovia

Atacul s-a produs sâmbătă, 7 noiembrie, în jurul orei locale 15:00, în Piața Centrală din Cracovia, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice ale orașului. Un bărbat a intrat cu mașina în zonă și a început să tragă la întâmplare asupra persoanelor aflate în apropiere.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, suspectul a tras din autoturism, după care a părăsit zona. Mașina sa a fost implicată într-o coliziune cu un alt vehicul, iar bărbatul a coborât și a deschis focul asupra polițiștilor care încercau să îl oprească.

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Atacatorul a fost identificat drept un cetățean polonez în vârstă de 24 de ani, originar din regiunea Świętokrzyskie. Acesta nu avea condamnări anterioare cunoscute și deținea o autorizație pentru arme de foc.

Potrivit unor informații neoficiale publicate de Wirtualna Polska, suspectul, identificat de publicație drept Michał O., lucra ca strungar și nu era militar de profesie.

Aceeași publicație relata, după atentat, că bărbatul fusese transportat grav rănit la un spital din Cracovia, unde era supravegheat de polițiști înarmați.

Bărbatul purta haine militare și avea asupra sa o armă semiautomată asemănătoare unei puști de tip AR-15, precum și un pistol. În autoturismul său au fost găsite și alte arme de foc, muniție și echipamente de tip militar. Autoritățile au precizat că suspectul nu a făcut parte din armata poloneză.

Autoritățile investighează o posibilă motivație extremistă

Primele informații ale anchetei indică faptul că atacatorul ar fi fost influențat de ideologii de extremă dreapta. Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat că suspectul avea opinii „foarte radicale” și că anchetatorii verifică posibila legătură dintre acestea și atac.

Până în prezent, autoritățile nu au stabilit în mod definitiv motivul pentru care bărbatul a deschis focul. Sunt verificate trecutul acestuia, posibilele legături cu alte persoane și împrejurările în care a fost pregătit atacul.

În paralel, anchetatorii au efectuat percheziții la locuința suspectului din Ostrowiec Świętokrzyski, aflată la aproximativ 200 de kilometri de Cracovia. Acolo au fost descoperite alte trei cadavre: cele ale părinților și surorii atacatorului. Potrivit informațiilor prezentate ulterior de autorități, victimele erau tatăl său, în vârstă de 53 de ani, mama sa, de 52 de ani, și sora sa, de aproximativ 20 de ani. Circumstanțele în care au murit sunt investigate.

Șase morți și 16 răniți în urma atacului

Bilanțul atacului din Piața Centrală a ajuns la șase persoane decedate și 16 rănite, printre care se numără și atacatorul, precum și cei doi polițiști. Printre victimele decedate se află patru femei și doi bărbați. Unul dintre cei uciși era cetățean britanic, iar trei erau polonezi. Identitatea celorlalte două persoane nu fusese stabilită în primele informări.

Bătaie în toiul nopții, în fața unui magazin din București. Doi bărbați au fost răniţi, alţi doi au ajuns în arest

Printre răniți se află și cinci cetățeni străini, din Marea Britanie, Germania, Austria, Portugalia și Rusia.

În timpul atacului, a fost lovit de gloanțe și un tramvai care circula în apropierea pieței. Un geam al cabinei vatmanului a fost spart, însă nicio persoană aflată la bord nu a fost rănită.

Aproximativ 30 de echipaje de poliție au participat la operațiune, iar ancheta este desfășurată împreună cu procurorii și serviciile de securitate. Autoritățile au anunțat că nu există indicii privind implicarea unui al doilea atacator.

Polonia a decretat doliu național

Atacul a provocat un val de reacții în Polonia, unde astfel de atacuri armate în masă sunt rare. Premierul Donald Tusk s-a deplasat la Cracovia pentru a fi informat cu privire la desfășurarea operațiunilor și a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

Președintele Karol Nawrocki a decretat două zile de doliu național, 8 și 9 noiembrie. În Cracovia, primarul Łukasz Gibała a anunțat, de asemenea, o perioadă de doliu la nivelul orașului, iar oamenii au început să depună flori și lumânări în apropierea locului în care s-a produs tragedia.

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