Marian Neacșu dă asigurări după atacul armat din Cracovia: „Asemenea manifestări sunt atent urmărite pentru a preîntâmpina orice formă de agresiune”

Ministrul de Interne, Marian Neacșu, a asigurat sâmbătă, 7 noiembrie, după atacul armat din Cracovia, că forțele MAI sunt pregătite să facă față oricăror amenințări, precizând că autoritățile monitorizează atent posibilele riscuri la adresa siguranței cetățenilor.

Marian Neacșu Foto: Gov.ro

„Dau asigurări ferme că asemenea manifestări sunt atent urmărite pentru a preîntâmpina orice formă de agresiune care ar pune în pericol siguranța și viața cetățenilor români. Am avut un scurt briefing cu colegii din Ministerul de Interne.

Sunt informat asupra tuturor manifestărilor care ar putea tinde să degenereze și pot să vă asigur că avem situația sub control”, a transmis ministrul la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă autoritățile române sunt în alertă în contextul mesajelor de amenințare transmise companiilor aeriene și al verificărilor de securitate de pe aeroporturi, Marian Neacșu a declarat că acestea fac parte din protocoalele obligatorii și că forțele de ordine sunt pregătite să facă față oricăror provocări.

„Nu putem să nu luăm în calcul niciun fel de potențială amenințare și, după cum ați văzut, din fericire, cea mai mare parte dintre ele se dovedesc a fi alarme false. Dar vă asigur și vreau să îi asigur pe români că suntem pregătiți să facem față oricăror provocări.

Suntem în legătură directă, așa cum ați amintit, cu toate statele europene, cooperarea polițienească funcționează la parametri foarte ridicați și, de asemenea, colaborăm foarte bine cu structurile Ministerului de Externe și ale Serviciului Român de Informații. Avem situația sub control și sperăm că ceea ce am văzut în Polonia este parcă o secvență dintr-un film.”

Într-un mesaj publicat pe site-ul MAI, Neacșu și-a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor atacului din Cracovia.

„În aceste momente grele pentru Polonia, suntem alături de familiile îndoliate în urma atacului din Cracovia și le dorim însănătoșire tuturor celor răniți.

Transmit solidaritatea mea și a colegilor din Ministerul Afacerilor Interne polițiștilor și salvatorilor polonezi. Suntem pregătiți să le oferim sprijin, dacă ne va fi solicitat. Protejarea vieții oamenilor ne obligă la vigilență, la cooperare și la acțiune fermă. Este responsabilitatea pe care structurile MAI o poartă în fiecare zi.”

Atac armat în centrul istoric al Cracoviei

Cinci persoane au fost ucise, iar altele rănite în urma unui atac armat produs sâmbătă în centrul istoric al orașului Cracovia, unul dintre cele mai importante centre turistice din Polonia.

Polițiltii transmit că autorul atacului este cetățean polonez și a respins informațiile apărute pe rețelele sociale privind implicarea altor persoane. Atacatorul, aflat în prezent internat în spital după ce a fost împușcat în timpul intervenției, purta „îmbrăcăminte de tip militar” și folosea „arme de tip militar”.

Autoritățile au precizat că nu există indicii că un al doilea suspect s-ar afla în libertate și au făcut apel la populație să nu răspândească speculații.

În autoturismul acestuia au fost descoperite și alte arme, care au fost ridicate de anchetatori. Autoritățile au precizat că situația este sub control și că nu există alți suspecți căutați în legătură cu atacul.

În timpul intervenției, forțele de ordine au deschis focul, însă atacatorul a tras la rândul său asupra agenților. În urma schimbului de focuri, doi polițiști au fost răniți.

Președintele polonez Karol Nawrocki, s-a declarat „profund îngrijorat de informațiile privind evenimentele tragice” din Cracovia și a anunțat că urmărește îndeaproape evoluția situației. Liderul de la Varșovia a precizat că se află în contact permanent cu autoritățile și că așteaptă „o explicație completă a circumstanțelor acestor evenimente tragice”.

Premierul polonez Donald Tusk a transmis că urmărește îndeaproape evoluția situației de la Cracovia și că este ținut la curent permanent de autorități.

„Sunt informat în permanență de ministrul de Interne cu privire la situația din Cracovia după tragicul atac armat. Poliția investighează contextul și toate circumstanțele atentatului”, a scris șeful guvernului de la Varșovia într-un mesaj publicat pe platforma X.