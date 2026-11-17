Două dintre cele mai importante poduri din capitala Ucrainei au fost lovite în noaptea de luni spre marți în urma unor atacuri rusești, a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko. În urma bombardamentelor au fost avariate și obiective de infrastructură critică, iar alimentarea cu apă și căldură a fost afectată în unele zone ale orașului.

Podurile Nord și Sud ale Kievului, lovite de atacurile rusești Foto: Telegram via Defense România

„Loviturile au atins podurile Nord şi Sud din capitală”, a transmis Vitali Kliciko într-un mesaj publicat pe Telegram.

Potrivit edilului, „în urma atacului inamic, sisteme de infrastructură critică au fost avariate”, iar efectele s-au resimțit imediat în mai multe cartiere ale orașului, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„Alimentarea cu apă şi încălzirea sunt perturbate în anumite cartiere”, a precizat primarul Kievului.

Jurnaliști ai agenției AFP aflați în capitala ucraineană au relatat că au auzit mai multe explozii puternice în timpul atacului.

Atacul vine după loviturile ucrainene asupra Podului Crimeei

Bombardamentele asupra Kievului au avut loc la numai câteva ore după ce autoritățile ucrainene au anunțat că au lovit Podul Crimeei, infrastructura strategică ce leagă Rusia de peninsula anexată în 2014.

Autoritățile instalate de Moscova în Crimeea au confirmat incidentul. Guvernatorul prorus Serghei Aksionov a anunțat că „inamicul a atacat din nou podul Crimeei. Pentru moment, circulaţia este suspendată”.

În paralel, autoritățile ruse au susținut că au respins un atac aerian asupra capitalei ruse. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că „un atac desfăşurat de 20 de drone care zburau în direcţia Moscovei a fost respins”.

Potrivit acestuia, „specialişti ai serviciilor de urgenţă intervin la locul unde au căzut resturile”.

Noile atacuri evidențiază escaladarea confruntărilor dintre Rusia și Ucraina, într-un moment în care ambele tabere intensifică loviturile asupra infrastructurilor considerate strategice.

Explozii au fost raportate și în alte orase

Atacurile rusești au vizat și alte regiuni ale Ucrainei, nu doar capitala Kiev. Explozii au fost raportate în orașele Smila, Zaporojie, Dnipro, Cerkasî și Pavlohrad, potrivit The Kyiv Post.

În regiunea Zaporojie, o instalație de infrastructură industrială a fost lovită în urma bombardamentelor, a anunțat Mihailo Semikin, reprezentant al administrației militare regionale.

La rândul său, oficialul regional Ivan Fedorov a precizat că în zonă au fost înregistrate șase lovituri, echipele de intervenție fiind mobilizate pentru evaluarea pagubelor și a efectelor atacului.

Și orașul Harkov s-a aflat printre țintele vizate de forțele ruse. Primarul Ihor Terehov a confirmat că atacul a lovit districtul Holodnohirski, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare privind eventualele victime sau distrugeri.

Zelenski avertizase asupra unor lovituri iminente

Cu câteva ore înainte de bombardamente, președintele Volodimir Zelenski le ceruse ucrainenilor să fie atenți la alertele aeriene.

„În această seară, în timpul nopţii şi pe tot parcursul zilei de mâine, vă rugăm să fiţi atenţi la alertele privind pericolul de rachete”, a declarat liderul ucrainean, potrivit AFP.

După atac, Zelenski a transmis și un mesaj adresat Moscovei.

„Ei, acolo, în Rusia, trebuie să ştie că pentru fiecare dintre nelegiuirile lor va exista răspunsul nostru drept”, a avertizat președintele Ucrainei.



