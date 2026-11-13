 Două femei au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra orașului Vinița. O grădiniță și mai multe clădiri, avariate | adevarul.ro
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Două femei au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra orașului Vinița. O grădiniță și mai multe clădiri, avariate

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Orașul Vinița, din centrul Ucrainei, a fost ținta unui nou atac rusesc în noaptea de joi spre vineri. Exploziile au provocat pagube mai multor clădiri, inclusiv unei grădinițe și unor locuințe, iar două femei au avut nevoie de îngrijiri medicale.

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Foto: News.ro.

Informația a fost confirmată de primarul Serhii Morhunov, care a anunțat pe Telegram că victimele au fost transportate la spital.

„Două femei au fost rănite în urma unui nou atac rusesc asupra orașului Vinița. Ele au fost transportate la spitale, unde primesc îngrijirile medicale necesare”, a transmis edilul, potrivit News.ro. 

În urma bombardamentului, o clădire de locuințe a luat foc, iar suflul exploziilor a afectat atât case individuale, cât și blocuri și o unitate de învățământ preșcolar. Echipele de intervenție și angajații serviciilor municipale au ajuns în zonele lovite pentru a evalua pagubele și a interveni.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat cât de gravă este starea celor două femei și nici amploarea totală a distrugerilor.

Bombardamentul din noaptea de joi spre vineri nu este un incident izolat. Cu o noapte înainte, regiunea Vinița fusese deja vizată de un atac rusesc care a afectat infrastructura energetică și clădiri rezidențiale.

Un alt atac, lansat cu drone asupra orașului Ladîjîn pe 9 noiembrie, s-a încheiat cu moartea a două persoane. Atunci au fost raportate distrugeri la infrastructura civilă, la instalații energetice și la o întreprindere.

Regiunea se numără printre zonele ucrainene afectate în mod repetat de atacurile rusești, care vizează inclusiv locuințe, instituții publice și obiective energetice.

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