 Podul lui Putin, închis în urma unui atac ucrainean. Rusia susține că a doborât 1.336 de drone într-o singură noapte | adevarul.ro
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Podul lui Putin, închis în urma unui atac ucrainean. Rusia susține că a doborât 1.336 de drone într-o singură noapte

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Atacul asupra podului Kerci a provocat suspendarea traficului și întârzieri pentru patru trenuri de călători care se îndreptau spre peninsula ocupată. Moscova susține că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat drone ucrainene în 17 regiuni, în Crimeea și deasupra Mării Negre și Mării Azov.

Podul Crimeea sau Podul Kerci
Podul Crimeea Foto: Shutterstock

Forțele ucrainene au atacat în noaptea de 15 spre 16 noiembrie podul Kerci, cunoscut și sub numele de Podul Crimeei, determinând autoritățile ruse să suspende circulația pe această infrastructură strategică. Incidentul a provocat întârzieri pentru patru trenuri de pasageri care circulau spre peninsula ocupată de Rusia.

Atacul a fost confirmat de Serghei Aksionov, liderul instalat de Moscova în fruntea administrației din Crimeea.

„Inamicul a lovit Podul Crimeei. În aceste condiții, circulația va fi restricționată până aproximativ la prânz”, a scris acesta pe Telegram.

Aksionov a anunțat, de asemenea, înființarea unui centru operațional pentru coordonarea intervenției autorităților.

Atacul asupra podului a avut loc în contextul unui val amplu de lovituri cu drone lansate în cursul nopții.

Ministerul rus al Apărării a anunțat luni, 16 noiembrie, că sistemele sale antiaeriene au interceptat și distrus 1.336 de drone ucrainene cu aripi fixe. Potrivit Moscovei, aparatele au fost detectate deasupra a 17 regiuni rusești, în Crimeea ocupată și în zonele maritime ale Mării Negre și Mării Azov.

Dacă cifra va fi confirmată, ar fi unul dintre cele mai ample atacuri cu drone atribuite Ucrainei de la începutul invaziei ruse la scară largă. Totuși, numărul prezentat de autoritățile ruse nu a putut fi verificat independent.

Circulația pe podul Kerci, suspendată

Potrivit canalului Telegram „Podul Kerci: Informații operaționale”, traficul pe pod a fost oprit în jurul orei 02:22, ora Moscovei.

Publicația ucraineană de monitorizare Crimean Wind, care citează locuitori din zonă, a relatat că în apropierea orașului Kerci au fost observate drone cu propulsie reactivă și au fost auzite explozii.

Un abonat al canalului a susținut că podul ar fi fost lovit în jurul orei 06:00. Alte canale de monitorizare au relatat, de asemenea, despre atac, invocând mărturii ale unor persoane aflate în apropiere.

Închiderea podului a afectat circulația feroviară spre peninsula Crimeea. Agenția Interfax, citând un reprezentant al companiei Grand Service Express (GSE), operatorul serviciilor feroviare de pasageri către peninsulă, a anunțat că patru trenuri au înregistrat întârzieri.

Potrivit informațiilor publicate de companie pe Telegram, este vorba despre două trenuri care plecau din Moscova și alte două care veneau din Adler și Sankt Petersburg.

Întârzierile au variat între două ore și patru ore și jumătate.

„Durata întârzierilor se poate modifica. Personalul trenurilor informează pasagerii cu privire la orele estimate de sosire în stații, pe măsură ce sunt disponibile noi informații”, a transmis compania.

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Incendii la instalații energetice din regiunea Rostov

În aceeași noapte, dronele ucrainene ar fi lovit și un depozit de petrol, precum și o stație de distribuție a gazelor din orașul Azov, în regiunea Rostov.

Potrivit autorităților regionale și surselor de monitorizare, atacurile au provocat incendii la ambele obiective, iar trei bărbați au fost răniți.

Au fost raportate, de asemenea, atacuri asupra unor obiective industriale din regiunea Krasnodar și din regiunea Iaroslavl.

Loviturile fac parte din campania desfășurată de Ucraina împotriva infrastructurii energetice rusești, care vizează în mod repetat rafinării, depozite de petrol și instalații de distribuție a combustibililor.

Kievul urmărește astfel să afecteze capacitatea Rusiei de a produce, depozita și transporta resurse energetice, inclusiv cele care contribuie la finanțarea efortului de război.

Podul Crimeei, atacat de trei ori de la începutul invaziei ruse

Podul lui Putin reprezintă o legătură strategică între teritoriul rus și peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014. Infrastructura are o importanță majoră pentru transportul militar și aprovizionarea trupelor ruse din regiune.

De la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022, podul a fost vizat de trei operațiuni ucrainene, în octombrie 2022, iulie 2023 și iunie 2025.

Primul atac a avut loc la 8 octombrie 2022, când un camion încărcat cu explozibili a detonat în timp ce traversa podul. Explozia a provocat un incendiu puternic și prăbușirea unor porțiuni ale carosabilului.

Deflagrația a incendiat și un tren care transporta combustibil. Incidentul a afectat una dintre principalele rute logistice prin care Rusia își aproviziona forțele din Crimeea ocupată.

Al doilea atac a avut loc la 17 iulie 2023. De această dată, Ucraina a utilizat drone navale de tip Sea Baby, dezvoltate pe plan intern, într-o operațiune comună a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și Marinei ucrainene.

Atacul a avariat o secțiune a podului și a determinat suspendarea temporară a circulației. Ulterior, SBU a prezentat detalii despre cele două operațiuni, inclusiv modul în care au fost planificate și executate.

Cea de-a treia operațiune a avut loc la 3 iunie 2025, când SBU a detonat explozibili amplasați sub pod, vizând structurile de susținere aflate sub apă.

Serviciul ucrainean de securitate a declarat că operațiunea fusese pregătită timp de mai multe luni și că a implicat utilizarea a peste 1,1 tone de explozibili, echivalent TNT.

Podul Kerci rămâne una dintre cele mai importante infrastructuri strategice pentru Rusia în Crimeea ocupată, iar atacurile repetate asupra acestuia evidențiază vulnerabilitatea rutelor logistice care leagă peninsula de teritoriul rus.

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