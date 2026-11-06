Zelenski avertizează asupra unui nou atac masiv al Rusiei. Infrastructura energetică și podurile peste Nipru, printre țintele vizate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat vineri, 6 noiembrie, că Rusia pregătește un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei, care ar putea viza infrastructura energetică, podurile peste râul Nipru și obiectivele civile. Avertismentul vine cu doar câteva zile înaintea unei noi runde de negocieri trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia, programată pentru 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei Foto: EPA-EFE

Liderul de la Kiev a declarat, în discursul său zilnic, că autoritățile ucrainene au primit informații despre pregătirea unei noi operațiuni aeriene rusești, care ar putea afecta infrastructura esențială a țării.

„Avem informații care indică faptul că se pregătește un nou atac împotriva sectorului energetic, împotriva podurilor noastre peste râul Nipru și împotriva infrastructurii civile”, a declarat Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că a discutat cu responsabilii de operațiunile militare ucrainene de atac la mare distanță și a transmis că Moscova va suporta consecințele acțiunilor sale. „Rusia va primi răspunsul nostru”, a avertizat Zelenski, potrivit ukrinform.net.

Zelenski a cerut, de asemenea, partenerilor occidentali să nu întârzie livrările de echipamente militare, în special de interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, necesare pentru contracararea rachetelor rusești.

Liderul de la Kiev a subliniat că fiecare zi contează în ceea ce privește livrările de armament și că Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și proteja infrastructura și populația.

Avertismentul, înaintea negocierilor de la Abu Dhabi

Declarațiile lui Zelenski au fost făcute înaintea unei noi întâlniri trilaterale între reprezentanții Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite, programată pentru 10 și 11 noiembrie, în Emiratele Arabe Unite.

Discuțiile, mediate de Washington, ar urma să abordeze inclusiv garanțiile de securitate pentru Ucraina, măsurile de detensionare a conflictului și posibilitățile de încheiere a războiului.