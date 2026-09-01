Cel puțin 12 persoane au fost ucise și 17 rănite, inclusiv doi copii, în urma atacurilor rusești desfășurate peste noapte asupra capitalei Ucrainei, Kiev, și a regiunii învecinate, au anunțat oficialii locali.

Cel puțin 12 persoane au murit Foto: X / Volodimir Zelenski

În Kiev, șase dintre cele opt victime erau angajați ai companiei feroviare de stat Ukrzaliznytsia, după ce un depou a fost lovit. Patru persoane au fost ucise în orașul Borispil, potrivit BBC.

Infrastructura civilă și clădirile rezidențiale au fost lovite în timpul atacurilor, provocând incendii în trei districte ale Kievului, a declarat primarul Vitali Klitschko.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că „atacul masiv cu utilizarea unor arme de înaltă precizie” a vizat obiective din sectorul „militar-industrial și din domeniul combustibililor și energiei” din Kiev și regiune.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra zonelor de frontieră ale Ucrainei, precum și asupra infrastructurii energetice și logistice, iar marți, un nou atac a dus la oprirea activității punctelor de trecere a frontierei cu România, pe Dunăre. Rusia și Ucraina neagă că ar viza în mod deliberat civilii.

1/5 Atac rusesc în Ucraina Foto: X / Volodimir Zelenski

Presiuni pentru încetarea războiului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că a avut o discuție „detaliată și constructivă” cu emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, și că cele două părți lucrează pentru stabilirea definitivă a datelor vizitei acestora în Ucraina, menită să contribuie la avansarea eforturilor de pace, potrivit Reuters.

În aceeași zi, premierul indian Narendra Modi i-a transmis președintelui rus Vladimir Putin că războiul trebuie să se încheie „de dragul omenirii”. Liderul de la Kremlin a declarat că Moscova „înaintează pe acest drum”.

Conflictul a determinat unele state membre NATO, în special pe cele care au graniță cu Rusia, să-și consolideze capacitățile militare, și pe fondul intensificării incidentelor cu drone în zonele de frontieră.

Misiunea NATO de poliție aeriană în statele baltice a activat pentru scurt timp avioane de luptă în Letonia, iar Finlanda a restricționat traficul aerian și maritim în apropierea Rusiei, au anunțat separat forțele armate ale celor două țări pe X, în timp ce drone survolau regiunea rusă Leningrad, unde se află portul Ust-Luga.

Margus Tsahkna, ministrul de Externe al Estoniei, țară care a emis, de asemenea, marți, pentru scurt timp, o alertă privind amenințarea aeriană, a mulțumit NATO, într-o postare pe X, pentru că a reacționat „rapid și exact așa cum era prevăzut”, prin trimiterea avioanelor de luptă în aer.