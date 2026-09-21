Robert Fico spune că nu va trimite trupe într-un eventual conflict NATO-Rusia: „Nimeni nu va trimite soldați slovaci să lupte împotriva Rusiei”

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că nu va trimite soldați slovaci să participe la un eventual conflict armat direct între NATO și Rusia, inclusiv în situația în care un stat membru al Alianței ar fi atacat. Fico a criticat totodată ceea ce consideră a fi o intensificare a retoricii militare în Europa și a susținut că aceasta ar putea duce la escaladarea conflictului.

Premierul Slovaciei, Robert Fico. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Declarațiile au fost făcute într-un discurs susținut în fața studenților slovaci, la deschiderea anului universitar. Fico a afirmat că situația de securitate din Europa este mai tensionată ca niciodată și că, în calitate de premier, va face tot posibilul ca Slovacia să nu fie atrasă într-un conflict armat.

„Situația nu a fost niciodată atât de gravă și tensionată ca acum în ceea ce privește posibilitatea unui conflict militar paneuropean. Da, facem parte din NATO, apreciem asta și suntem angajați față de cooperare și respectarea obligațiilor. Însă, ca prim-ministru, voi face tot ce pot pentru a asigura că Slovacia nu va fi niciodată atrasă într-un conflict armat”, a spus el, citat de agențiile internaționale de știri, potrivit Agerpres.

„Ceea ce se întâmplă astăzi în Europa, ceea ce auzim și vedem, este că în Ucraina conflictul armat a scăpat de sub control. Toate regulile care guvernează operațiunile militare au fost abandonate, iar infrastructura civilă este atacată. Cred că vom asista la operațiuni militare majore pe teritoriul ucrainean. Dar, cel mai mult mă îngrijorează cât de puternică a devenit retorica militară în Europa. Se pare că producătorii de armament vor fi câștigătorii bugetului UE pentru perioada 2028-2034. Nu cetățenii, ci companiile producătoare de armament”, a mai afirmat Fico.

Ulterior, într-un mesaj publicat pe Facebook, Fico a susținut că unii politicieni occidentali urmăresc provocarea unui conflict între NATO și Rusia.

„Sub conducerea guvernului meu, nimeni nu va trimite sub un pretext fals soldați slovaci să lupte împotriva Rusiei”, a transmis premierul slovac.

Fico a mai afirmat că, în cazul unui atac asupra unuia sau mai multor membri NATO, articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord oferă statelor membre mai multe opțiuni pentru a-și demonstra solidaritatea. El a subliniat însă că guvernul său nu va accepta participarea militarilor slovaci la ceea ce a numit o „aventură militară” provocată de un alt stat NATO.

Declarațiile au fost criticate de președintele Cehiei, Petr Pavel, fost președinte al Comitetului Militar al NATO

Petr Pavel a calificat mesajul lui Fico drept „extrem de grav” și a subliniat că articolul 5 reprezintă expresia solidarității și responsabilității reciproce între aliați.

„Dacă cineva afirmă că este bucuros că este membru al NATO, deci că NATO îl protejează, dar că nu este dispus să intervină în cazul în care un alt membru este atacat, atunci nu a înțeles ce înseamnă solidaritatea”, a adăugat Petr Pavel.

În replică, Robert Fico i-a cerut președintelui ceh să respecte poziția guvernului slovac și „preferința pentru pace”.

Premierul de la Bratislava și-a reafirmat astfel poziția privind neimplicarea militară directă a Slovaciei în războiul din Ucraina și într-un eventual conflict mai larg între Rusia și NATO.