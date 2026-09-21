Bucăți dintr-un balcon de la etajul şapte al unui bloc din Sectorul 4 au căzut peste o mașină parcată

Fațada și părțile laterale ale unui balcon aflat la etajul al şaptelea al unui bloc din Sectorul 4 al Capitalei s-au desprins luni după-amiază și au căzut peste un autoturism parcat. Nu au fost raportate victime.

Balconul din care s-au desprins lateralele şi faţada. Foto: Facebook-Marius-Mitrică

Pompierii de la ISU București-Ilfov au intervenit luni, 21 septembrie, pe Bulevardul Tineretului, după ce mai multe elemente din beton ale unui balcon aflat la etajul al șaptelea s-au desprins de clădire și au ajuns peste o mașină parcată în apropierea imobilului.

Bucăţile de beton au căzut peste o maşină parcată. Foto: Facebook Actiunea Comunitara Tineretului

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, însă bucățile desprinse de la balcon au avariat autoturismul peste care au căzut. La fața locului au ajuns echipajele de intervenție pentru a verifica zona și pentru a se asigura că nu există și alte elemente ale construcției care prezintă risc.

Mobilizare în Sectorul 4. Foto: Facebook Actiunea Comunitara Tineretului

Reprezentanții ISU București-Ilfov au declarat pentru News.ro că nu s-a constatat necesitatea îndepărtării sau ancorării unui alt element de construcție al imobilului.

Conform procedurilor, în cazul unor astfel de incidente a fost solicitat și un specialist al Inspectoratului de Stat în Construcții. Acesta urmează să facă propria evaluare a situației și să stabilească măsurile care se impun în continuare.