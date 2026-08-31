Premierul indian Narendra Modi a cerut încetarea războiului din Ucraina în cadrul unei întâlniri cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Premierul indian Narendra Modi și președintele rus Vladimir Putin Foto: X / Narendra Modi

Modi a făcut aceste declarații în timpul unei întâlniri cu Putin, în marja summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, desfășurat la Bișkek. Liderul indian a subliniat că țara sa sprijină toate eforturile menite să ducă la pace și că intenționează să continue să ofere acest sprijin, transmite presa ucraineană.

„Lumea trebuie să aleagă pacea”

În cadrul discuției cu Putin, premierul indian a amintit că tema războiului Rusiei împotriva Ucrainei a fost abordată în repetate rânduri în cadrul întâlnirilor dintre cei doi și că aceasta va reprezenta „principala temă” a negocierilor de astăzi.

„Acesta va fi principalul nostru principiu. Am discutat întotdeauna despre Ucraina. Chiar și ultima dată când ne-am întâlnit, mi-ați explicat totul în detaliu”, a declarat Modi.

Liderul indian a afirmat că fiecare zi de război împinge omenirea înapoi, în timp ce fiecare pas către pace le oferă oamenilor o nouă speranță. El a subliniat că poziția Indiei este aceea de a sprijini eforturile pentru pace.

„India sprijină toate eforturile menite să ducă la pace și va continua să susțină toate aceste eforturi. Fiecare zi petrecută în război împinge omenirea înapoi, iar fiecare pas făcut către pace umple întreaga omenire de o nouă speranță și de un nou entuziasm”, a spus premierul indian.

Modi a cerut trecerea de la un război prelungit la încetarea acestuia.

„Trebuie să trecem de la un război fără sfârșit la încetarea războiului. Trebuie să ne îndreptăm în această direcție, deoarece acest lucru este necesar pentru bunăstarea omenirii”, a subliniat el.

India propune încheierea unei ere a vărsării de sânge

Potrivit lui Modi, toate disputele și problemele trebuie soluționate prin negocieri și pe cale pașnică, iar acest lucru trebuie făcut cât mai curând posibil.

„Chemarea umanității este ca toate problemele să fie soluționate pe cale pașnică, cât mai curând posibil”, a declarat el.

Premierul indian și-a descris declarația drept un mesaj transmis din „țara lui Gandhi” și „țara lui Buddha”, subliniind că India pledează pentru încheierea erei vărsării de sânge.

Modi îi cere lui Putin să pună capăt războiului aproape la fiecare întâlnire, însă liderul de la Kremlin ignoră în mod constant aceste apeluri, notează Dialog.ua.

După discuții, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin l-a informat pe Modi cu privire la evoluția așa-numitei „operațiuni militare speciale”. În marja summitului, liderul rus a susținut, de asemenea, că Rusia se îndreaptă către încheierea războiului, mai scrie publicația.