Ucraina testează patru noi interceptoare, în timp ce Rusia îi inundă cerul cu drone mai rapide

Kievul se grăbește să își extindă apărarea antiaeriană, după ce Rusia a folosit peste 2.500 de drone cu motor cu reacție doar în luna august.

Drone de tip Shahed/FOTO:Shutterstock

Ucraina are patru sisteme potențiale de interceptare capabile să doboare dronele rusești de atac Geran, tot mai rapide, echipate cu motor cu reacție, a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Evghenii Hmara, pe 30 august, citat de Suspilne.

Rusia și-a intensificat considerabil utilizarea acestor drone mai rapide împotriva orașelor ucrainene, provocând pagube majore infrastructurii civile și numeroase victime în rândul populației. Atacurile pun o presiune aproape fără precedent pe sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei.

Toate cele patru sisteme de interceptare au trecut deja prin teste pe teren, a precizat Hmara. Ucraina își propune acum să le aducă la nivelul de performanță necesar cât mai rapid și să extindă producția la mii de unități.

„Căutarea unor mijloace de contracarare a dronelor cu motor cu reacție continuă", a declarat Hmara jurnaliștilor, potrivit Suspilne. „Există deja patru interceptoare potențiale capabile să doboare Shahed-urile cu motor cu reacție. Pe acestea au fost deja efectuate teste pe teren."

Rusia își extinde rapid atacurile cu drone Geran

Dronele rusești Geran sunt versiuni echipate cu motor cu reacție ale dronelor de atac Shahed, proiectate inițial în Iran, pe care Rusia le produce pe plan intern de la începutul războiului la scară largă. Variantele Geran mai rapide lasă apărării antiaeriene ucrainene mai puțin timp pentru a le detecta și a le intercepta.

Consultantul ucrainean în tehnologii de apărare Serhii „Flash" Beskrestnov a declarat că Rusia a folosit peste 2.500 de drone Geran cu motor cu reacție împotriva Ucrainei doar în august, față de aproximativ 1.500 în iulie. El a mai spus că dronele sunt lansate împotriva Ucrainei aproape direct de la fabricile rusești, ceea ce arată cât de rapid a crescut producția și utilizarea lor.

Zelenski cere accelerarea producției

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut din contracararea Geranurilor o prioritate, în condițiile în care Rusia continuă atacurile repetate asupra orașelor ucrainene.

La o ședință a conducerii militare a Ucrainei, desfășurată pe 28 august, Zelenski a spus că țara trebuie să își maximizeze producția internă de armament, cu accent imediat pe apărarea împotriva Geranurilor cu motor cu reacție și pe intensificarea atacurilor ucrainene cu rază lungă asupra Rusiei.

„Principalul lucru este apărarea noastră împotriva Shahed-urilor cu motor cu reacție", a spus Zelenski în adresarea sa de seară.

Președintele a declarat că Rusia a adoptat tactica menținerii Kievului și a altor orașe sub alerte aeriene repetate, dronele Geran ajungând atât în capitală, cât și în orașe precum Harkov și Zaporojie.

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„Toate mijloacele noastre de contracarare a acestora sunt deja folosite", a spus Zelenski, adăugând că Ucraina are nevoie de o accelerare semnificativă a producției de interceptoare special concepute pentru dronele cu motor cu reacție.

Pentru Ucraina, această accelerare este esențială: țara trebuie să își apere un teritoriu vast împotriva unor atacuri rusești cu drone tot mai numeroase, păstrând în același timp resursele limitate de apărare antiaeriană pentru rachetele balistice și alte tipuri de rachete, care necesită interceptoare mai avansate.

Zelenski: Rusia încearcă să epuizeze Ucraina

Doar în ultimele patru zile, Rusia a lansat asupra Ucrainei aproape 1.500 de drone de toate tipurile, dintre care aproximativ 800 au fost „Shahed"-uri cu motor cu reacție, a anunțat Zelenski, după un raport prezentat de conducerea militară privind apărarea spațiului aerian ucrainean.

Potrivit președintelui, tactica actuală a Rusiei vizează epuizarea Ucrainei și, în primul rând, a ucrainenilor înșiși. Atacurile cu drone au loc constant, iar o mare parte dintre ele sunt doborâte de militarii ucraineni.

Cea mai dificilă sarcină pentru apărarea antiaeriană rămâne, însă, distrugerea dronelor cu motor cu reacție. În prezent, cea mai mare parte a acestei sarcini revine aviației militare. Zelenski a precizat că Ucraina lucrează la asigurarea armatei cu interceptoarele necesare: patru companii ucrainene au dezvoltat deja drone-interceptoare, iar tehnologia uneia dintre ele a obținut cele mai bune rezultate până acum.

Președintele a cerut Ministerului Apărării și armatei să facă tot posibilul pentru a crește numărul mijloacelor de doborâre pentru fiecare tip de dronă rusească.

„Toamna trebuie să dăm un răspuns, să ducem rata de doborâre clar peste 90%", a declarat Zelenski, mulțumind totodată echipei care lucrează non-stop la această misiune.

Separat, Zelenski a discutat cu procurorul general, Ministerul de Interne și SBU despre situația din raionul Bucea, regiunea Kiev, unde au avut loc explozii la locuri de depozitare a muniției și armamentului. „Astfel de locuri nu ar fi trebuit să existe acolo", a subliniat președintele, precizând că ancheta este în desfășurare.

În aceeași adresare, președintele a vorbit despre pregătirea unei noi runde de comunicare cu reprezentanții administrației lui Donald Trump, urmând ca detaliile să fie făcute publice în perioada următoare. Zelenski a precizat că Statele Unite împărtășesc o mare parte din evaluările ucrainene privind situația de pe front și atacurile în desfășurare.

„Facem tot posibilul ca războiul să nu rămână singura variantă pentru ceea ce urmează", a spus Zelenski.

Rusia atacă Kievul cu drone de atac de patru zile consecutive. În noaptea de 29 spre 30 august, un nou atac a provocat incendii în patru sectoare ale capitalei, iar cel puțin trei persoane au fost rănite. Dimineața, o dronă rusească a lovit un depozit din sectorul Holosiivski, unde a izbucnit un incendiu pe o suprafață de 3.000 de metri pătrați.

Cu o zi înainte, pe 29 august, dronele rusești au atacat două sectoare ale Kievului: în sectorul Podilski, dronele au lovit o clădire nerezidențială, iar în Obolon au fost avariate spații ale unei cafenele. Aceste atacuri au făcut parte dintr-o serie în urma căreia Kievul și regiunea au trecut, în doar o zi și jumătate, prin 19 alerte aeriene.