Șoșoacă vrea să-l reprezinte pe Călin Georgescu și lansează un atac dur la DIICOT: „HAI SICTIR CU JOCURILE VOASTRE SECURISTOIDE!”

Diana Șoșoacă spune că este dispusă să-i ofere asistență juridică lui Călin Georgescu și lansează, în același timp, acuzații extrem de dure la adresa DIICOT și a serviciilor de informații.

Diana Şoşoacă se oferă să-l ajute pe Călin Georgescu. Foto: arhivă

Reacția Dianei Șoșoacă vine în contextul operațiunii DIICOT de luni, 21 septembrie, când Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii și polițiștii efectuau deja percheziții. După aproape nouă ore de verificări, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost dus la sediul DIICOT pentru audieri, iar ulterior procurorii au dispus reținerea lui pentru 24 de ore.

În acest context, Diana Șoșoacă a publicat pe Facebook un mesaj în care critică modul în care s-a desfășurat operațiunea și acuză DIICOT și serviciile de informații că ar acționa pentru propriile interese.

În același mesaj, scris integral cu majuscule, probabil pentru a-şi accentua indignarea, ea spune că, dincolo de neînțelegerile pe care le are cu Georgescu, societatea sa de avocatură este pregătită să îl ajute dacă acesta dorește.

„DICTATURA FASCISTO-BOLȘEVICĂ A ROMÂNIEI!

PERCHEZIȚIILE NU SE FAC ÎN ABSENȚA PROPRIETARILOR ȘI NICI DUPĂ DOI ANI, BOLȘEVICILOR! REȚINERILE NU SE FAC DOAR PENTRU O SUMĂ DE BANI, FASCIȘTILOR! DACĂ AR FI AȘA, TOT PARLAMENTUL ĂLA AR FI ARESTAT PE VIATĂ!SERVICIILE SĂ ÎNCETEZE SĂ DISTRUGĂ ROMÂNIA ȘI SĂ SE ATACE ÎNTRE ELE ȘI SA ARESTEZE OAMENI DOAR PENTRU INTERESELE LOR! HAI SICTIR CU DIICOTUL SI CU SERVICIILE TRĂDĂTOARE! UNDE SUNT BĂ CAPTURILE DE DROGURI ȘI TRAFICUL DE CARNE VIE, MIZERIILOR DE LA DIICOT? ACUM FACEȚI JOCURILE SERVICIILOR! DEPARTE DE TOATE NEÎNȚELEGERILE DINTRE MINE ȘI GEORGESCU, DACĂ DOREȘTE, SOCIETATEA MEA DE AVOCATURA ÎȘI OFERĂ SERVICIILE PENTRU A-L AJUTA!

JOS DICTATURA! JOS SERVICIILE! JOS JUSTIȚIA CORUPTA A SISTEMULUI! JOS DICTATURA FASCISTA!

HAI SICTIR CU JOCURILE VOASTRE SECURISTOIDE!”, a scris ea pe Facebook!