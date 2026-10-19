Atac rusesc asupra Kievului: o femeie a murit, iar un bloc de 25 de etaje și o stație de metrou au fost lovite

O femeie și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite în urma unui nou atac rusesc asupra capitalei Ucrainei, Kiev. Potrivit primarului Vitali Klitschko, printre obiectivele afectate se numără o stație de metrou, un bloc rezidențial cu 25 de etaje, clădiri nerezidențiale și o unitate medicală.

Atac rusesc asupra Kievului. Foto: facebook

Primarul a anunțat bilanțul pe Telegram. Totodată, un martor citat de Reuters a relatat că a auzit mai multe explozii în oraș.

În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în weekend, că Statele Unite au reluat furnizarea unor informații esențiale pentru apărarea Ucrainei, după o scurtă întrerupere. Aceste date ajută forțele ucrainene să detecteze și să anticipeze atacurile cu rachete rusești, inclusiv lansările succesive de rachete de mare viteză.

Zelenski a purtat discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, după vizita acestora la Kiev, în cursul acestei luni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat dur decizia administrației Trump de a suspenda o parte dintre noile sancțiuni împotriva Rusiei, calificând măsura drept una „greșită” și avertizând că aceasta riscă să-l încurajeze pe Vladimir Putin să își continue agresiunea militară. Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele Ucrainei a avertizat că suspendarea actuală ar putea fi urmată de alte relaxări în regimul de sancțiuni împotriva Rusiei.