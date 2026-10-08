Cel puțin 22 de persoane, între care cinci copii, au fost ucise în urma atacului rusesc cu rachete și drone asupra orașului Priluki, din regiunea Cernigău, în nordul Ucrainei. Alte 54 de persoane au fost rănite, după ce o clădire rezidențială cu cinci etaje a fost distrusă în timpul bombardamentelor de miercuri.

Atac rusesc devastator în Ucraina, chiar de ziua lui Putin. Foto: X

Bilanțul a fost anunțat joi de Serviciul ucrainean pentru Situații de Urgență. Printre răniți se află și șapte copii. Echipele de intervenție continuau să caute victime printre ruine, astfel că autoritățile avertizează că numărul morților ar putea crește, notează Reuters.

„În acest moment, echipele de salvare continuă să caute printre dărâmături şi să demonteze construcţiile prăbuşite”, a transmis Serviciul pentru Situații de Urgență.

Atacul de la Priluki face parte dintr-o ofensivă de amploare desfășurată miercuri de armata rusă, cu mai multe valuri de rachete și drone. Loviturile au afectat inclusiv infrastructura energetică și obiective industriale din Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul și l-a descris drept unul dintre cele mai grave bombardamente rusești recente.

Potrivit liderului de la Kiev, o rachetă de croazieră de tip Kh-101 a lovit clădirea de locuințe din Priluki. Zelenski a precizat că trei dintre copiii care și-au pierdut viața aveau doar un an.

„Acesta este cadoul pe care şi l-a făcut (Vladimir) Putin de ziua sa de naştere: uciderea copiilor, uciderea oamenilor”, a denunțat Zelenski.

Vladimir Putin a împlinit miercuri, 7 octombrie, 74 de ani.

Președintele ucrainean a calificat bombardamentul drept un act de terorism deliberat și a afirmat că atacurile rusești au provocat victime și pagube în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit lui Zelenski, aproximativ 100 de persoane au fost rănite în urma atacurilor desfășurate miercuri în Ucraina.

La Priluki, intervenția echipelor de salvare a continuat și joi. Clădirea rezidențială a fost grav avariată, iar operațiunile de căutare sunt îngreunate de structurile prăbușite.

Autoritățile ucrainene se tem că bilanțul victimelor nu este încă definitiv, în condițiile în care salvatorii verifică în continuare zonele distruse.

Atacul a avut loc într-o perioadă în care Rusia și Ucraina continuă schimburile de lovituri asupra infrastructurii, iar instalațiile energetice și industriale ucrainene sunt frecvent vizate de bombardamente.