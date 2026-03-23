Video O jurnalistă și cei trei copii ai săi au murit într-un incendiu izbucnit în locuință, în SUA. Vecinii au văzut flăcările ieșind prin acoperiș

O jurnalistă și cei trei copii ai săi au murit după ce locuința lor din statul Minnesota, SUA, a fost cuprinsă de flăcări. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului.

Jessi Pierce, în vârstă de 37 de ani, era corespondent pentru NHL.com și acoperea activitatea echipei Minnesota Wild de aproximativ un deceniu. Femeia și cei trei copii ai săi și-au pierdut viața, în urma unui incendiu puternic care le-a cuprins casa din White Bear Lake.

Potrivit autorităților, pompierii au fost alertați de vecini, care au sunat la 911 după ce au observat flăcări ieșind prin acoperișul imobilului.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul era deja extins, potrivit theguardian.

„Echipajele au găsit în interiorul locuinței un adult, trei copii și un câine. Din păcate, toți erau decedați”, au transmis reprezentanții departamentului de pompieri din White Bear Lake. Inițial, autoritățile nu au făcut publice numele victimelor.

Cauza incendiului nu a fost stabilită până în acest moment și face obiectul unei anchete.

Moartea jurnalistei a provocat un val de reacții în lumea sportului. Reprezentanții NHL.com au transmis un mesaj emoționant.

„Întreaga echipă NHL.com este devastată și îndurerată de pierderea lui Jessi și a copiilor ei”, a declarat Bill Price, vicepreședinte și redactor-șef al site-ului.

Acesta a subliniat pasiunea cu care Pierce își făcea meseria: „Dragostea lui Jessi pentru familie și pentru hochei era evidentă în energia și pasiunea pe care le aducea în munca sa. Era o adevărată bucurie să lucrezi cu ea”.

Și clubul Minnesota Wild a reacționat public un mesaj. „Jessi a fost o persoană bună și plină de compasiune, care ținea profund la familia sa și la cei din jur. A fost un ambasador al hocheiului în perioada în care a relatat despre Wild și NHL”, au transmis reprezentanții echipei pe rețelele sociale.

La rândul său, șeful pompierilor din White Bear Lake, Greg Peterson, a transmis un mesaj de solidaritate cu familia și comunitatea afectată.

„Inimile noastre sunt îndurerate pentru cei implicați în această tragedie”, a declarat acesta.

Statul Minnesota este cunoscut drept „Statul Hocheiului”, iar echipa Minnesota Wild se bucură de o bază numeroasă de fani încă de la înființarea sa, în anul 2000.