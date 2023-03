Jurnalistă atacată în plină zi de un aurolac, la Brașov. Ce spun locatarii din zonă

Aflată pe un bulevard circulat din Brașov, o jurnalistă a fost atacată de un aurolac, în miezul zilei. Oamenii spun că, deși sunt multe persoane dubioase în zonă, nu văd polițiști locali.

O jurnalistă a fost atacată pe stradă, ziua în amiaza mare, de un aurolac. Evenimentul s-a întâmplat marți, 7 martie 2023, pe Bulevardul Victoriei din Brașov și numai reacția rapidă a femeii a făcut ca incidentul să nu se transforme într-un act grav de agresiune.

Iată ce s-a întâmplat, relatat chiar de jurnalista Ionela Adina Chirvasă (37 ani) din Brașov:

„UPDATE: Ieri, după toată povestea, am văzut în zonă două echipaje de poliție. Mă scuzați, dar m-am frecat la ochi, am crezut că nu văd bine... Oricum, azi, n-am mai vazut picior de aurolac pe Bulevard. Să menționez că m-a sunat și Poliția, de mi-a stat inima în loc. Am făcut plângere, ieri și azi l-au găsit pe individ. Minor, cum spuneam. Vor continua patrulările în zonă, mi s-a transmis, dar - sunt realistă - ăsta este efect temporar. După ce pleacă Poliția din zonă, dubioșii își reiau veacul pe aici. Rămâne să vedem cât timp rămâne zona curată... Rămâne să vedem și cât va trece până la un nou incident...

Scriu acest mesaj încă tremurând. De furie. Tocmai am fost acostată de un aurolac, pe Bulevardul Victoriei. Ziua în amiaza mare. Da, da, exact acel Bulevard al Victoriei pe care unele minți îl vor pietonal. Și altele îl vor nepietonal. Până se hotărăsc mințile, ziua în amiaza mare, pe aici mișună tot felul de „specimene” ale unei „faune” cel puțin dubioase, dar nu „mișună” nici picior de polițist local. Eu n-am văzut unul de când stau aici. Măcar unul… Și îs perioade cu mulți dubioși în zonă, dar nici urmă de polițist local. Nici amintire de ei, de fapt. NU vreți să știți ce e în nopțile de vară. Cald afară, băncuțe în zonă, lumină, fără polițist. E teritoriul lor...

E prima dată când un aurolac s-a ținut după mine. Nici nu l-am băgat în seamă. Până a dat să mă strângă de gât. Cel puțin așa am perceput intenția mâinilor lui îndreptate spre gâtul meu. Poate asta o fi fost adevărata intenție, poate nu. Cert e că m-am speriat și apoi m-am înfuriat. Am început să țip la el și i-am dat peste mâini, pentru a-l ține naibii departe de gâtul meu. La timp, pentru că am reușit să-i ridic mâinile în dreptul feței, la mică distanță de nasul meu. Era un copil, în fapt. Drogat de abia își ținea echilibrul. Ceva mai înalt decât mine. Și slab. Încălțat cu niște papuci roșii mici, pe care îi purta ca pe șlapi și pe care i-a descălțat încercând să mă ajungă. Pantaloni albaștri, geacă roșie. Dacă nu aș fi ripostat țipând și dându-i peste mâini, mă întreb ce ar fi fost…

Să vă explic:

1. În zonă, majoritatea trecătorilor sunt seniori. Nu se bagă niciodată într-un incident, de orice natură ar fi el. Psihologie elementară. Validată empiric. Azi.

2. Am niște probleme medicale în zona gâtului. Nasoale. Riposta aceea a însemnat o durere de-am văzut steluțe luminoase în fața ochilor. Mă doare de înnebunesc. Iar. S-au dus pe apa sâmbetei toate eforturile mele de săptămâni întregi pentru a-mi ține durerile în frâu.

3. Nu vreți să știți ce „populație migratoare” își face veacul noaptea pe aici. Din primăvară până dă frigul, prin octombrie-noiembrie. Uneori, „personajele” țin și „concerte”. Un fel de a zice pentru urlete, țipete și tot felul de manifestări pentru care un alt om ar fi amendat de poliție. Ei nu sunt „săltați”. Nici măcar nu sunt văzuți de polițiști. A, da, stai, exact, poliția nu trece pe aici…

4. NU toți aurolacii sunt jerpeliți. Unii au haine curate și sunt destul de curăței. Poate de aia nici nu atrag atenția. Însă nu trebuie să fii geniu carpatic să-i recunoști.

5. Zona asta e „vad”-bulevard pentru toți dubioșii de ajung în Gară. … „Traseul” începe din Gară și se încheie pe partea cealaltă, partea cu parcul din centrul civic. Foarte puțini stau pe acolo. Iarna se opresc să doarmă în pasajul care leagă cele două părți, pentru că e cald.

Concluzia: Bulevardul Victoriei începe să semene tot mai mult cu acel „no man s land”. Lipsit de poliție, cu tot felul de dubioși. Ți-e frică să ieși singură din casă noaptea. Acum să-mi fie frică și în timpul zilei? Și asta pentru că autoritățile nu-și fac treaba?

Mai vreți o problemă? Dacă l-aș fi împins pe personajul ăla suficient de tare încât să cadă (posibil, având în vedere cât era de high) și să se rănească rău la cap, poate chiar să moară din cauza traumatismului, cine ar fi fost vinovat? Da, cred că știți cine, nu? Întrebare tot pentru autoritățile care nu-și fac treaba...

!!! NU aștept un răspuns. Aștept să vă FACEȚI TREABA!!!!!!!!!!!!!!!!“

Aurolacii sunt prezență constantă

Obișnuiții zonei spun că prezența celor care se droghează cu prenadez nu este deloc o raritate.

„Eu nu m-am întâlnit cu aurolaci, că nu ies seara afară. Dar îi văd de pe geam, că în părculețul de lângă noi îi vezi așa, ciorchine”, spune o femeie.

„Aurolaci sunt. Doi ăștia mai sunt. Poliția nu prea văd să facă nimic. Eu merg la șah, în centru. Și acolo mai sunt aurolaci, dar nici acolo nu vine poliția”, a spus un bărbat.

„Nu e o zonă periculoasă aici, e frumoasă, e aerisită, e curată. N-am văzut nici aurolaci, dar trebuie să recunosc că nici nu circul seara, după 7 sunt acasă și ei, probabil, apar mai târziu”, a spus o femeie.

„Acuma n-am mai văzut. De fapt, n-am mai stat pe afară, pentru că în toamnă erau mulți, dar acum, dacă nu e timp să mai stai pe o bancă, nu-i mai vezi. Polițiști locali care să intervină n-am văzut, că nu am stat așa de mult ca să vină și polițiștii”, a spus o vârstnică.

Polițiștii locali sunt concentrați mai mult la piață în această zonă, iar cei de la Transporturi - ceva mai încolo, în zona Gării. Alungați din cele două locuri, se pare că aurolacii își fac veacul pe Bulevardul Victoriei, o zonă cu foarte mulți vârstnici.

„Polițiștii locali efectuează constat verificări în toate zonele din oraș pentru a identifica persoanele care consumă substanțe cu efect halucinogen. Aceste persoane, care tulbură și ordinea și liniștea publică, sunt sancționate contravențional, sunt îndrumate să se îndrepte spre domiciliu sau, în cazul în care sunt persoane fără adăpost, acestea sunt conduse, cu acordul lor, la Centrul rezidențial pentru persoane fără adăpost Brașov”, a explicat Oana Ion, purtătorul de cuvânt al Poliției Locale Brașov.