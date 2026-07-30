Jurnalistă din Rusia, condamnată la 12 ani de colonie penală pentru „trădare”. Procesul s-a desfășurat cu ușile închise

Procesul s-a desfășurat cu ușile închise, iar autoritățile ruse nu au făcut publice detalii oficiale despre dosar. Acuzațiile au la bază un presupus transfer de bani către Ucraina, notează agenţia de ştiri Interfax.

Darya Shipacheva și-a recunoscut vinovăția și a primit pedeapsa minimă prevăzută de lege pentru această infracțiune. Într-un scurt videoclip publicat de publicația independentă Mediazona din sala de judecată, jurnalista apare vizibil șocată în momentul pronunțării sentinței.

Potrivit Mediazona, Darya Shipacheva este specializată în jurnalism științific și medical și a colaborat de-a lungul timpului cu mai multe instituții media importante din Rusia.

Condamnarea are loc în contextul în care autoritățile ruse au înăsprit legislația privind cenzura și au intensificat represiunile împotriva presei independente după declanșarea invaziei din Ucraina, în 2022.

Înainte de pronunțarea verdictului, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ), organizație independentă care promovează libertatea presei la nivel mondial, a anunțat că 29 de jurnaliști sunt închiși în Rusia în dosare legate de activitatea lor profesională.