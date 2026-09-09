Un tren care circula pe ruta Lublin Główny – Szczecin Główny a fost implicat într-un accident feroviar în apropierea localității Sokolniki Suche, în Polonia. Cel mai probabil, trenul s-a ciocnit cu un camion la o trecere la nivel cu calea ferată.

Cel mai probabil, trenul s-a ciocnit cu un camion la o trecere la nivel cu calea ferată. Foto: X/@KGPSP

Potrivit reprezentanților companiei feroviare, accidentul s-a produs în jurul orei 11:25. În urma impactului, locomotiva a deraiat, iar mai multe vagoane au ieșit parțial de pe șine.

Aproximativ 95 de persoane se aflau în tren. Echipajele de intervenție au efectuat triajul medical, iar patru persoane au fost încadrate în categoria de prioritate maximă. Două dintre acestea au fost transportate la spital.

Unul dintre pasageri a suferit un stop cardiac la sosirea echipajelor de salvare. Pompierii au reușit să-i restabilească funcțiile vitale, iar bărbatul a fost transportat ulterior la spital.

Informațiile privind numărul total al răniților sunt încă neclare, scrie presa din Polonia. Poliția din Przysucha a anunțat că șase persoane au fost rănite, în timp ce autoritățile locale și echipele de intervenție continuă evaluarea situației.

La locul accidentului au fost mobilizate numeroase echipaje de pompieri, ambulanțe, polițiști și reprezentanți ai serviciului de protecție feroviară. Intervin și două elicoptere medicale.

Pasagerii care nu au nevoie de îngrijiri medicale sunt transportați la biblioteca locală din comuna Wieniawa, unde primesc apă, băuturi și alimente.

Traficul feroviar pe linia 22, între Wolanów și Przysucha, a fost suspendat temporar. Autoritățile continuă intervenția și cercetează cauzele exacte ale accidentului. Trecerea la nivel cu calea ferată unde s-a produs coliziunea era prevăzută cu semafor.