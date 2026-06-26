search
Vineri, 26 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Polonia. 11 oameni au fost răniți, iar trei au ajuns la spital

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit joi seară în apropierea localității Białośliwie, în vestul Poloniei. Potrivit autorităților, aproximativ 200 de persoane se aflau în cele două garnituri în momentul accidentului.

Trei vagoane au deraiat în urma ciocnirii celor două trenuri din Polonia. FOTO: TVP
Trei vagoane au deraiat în urma ciocnirii celor două trenuri din Polonia. FOTO: TVP

Inițial, autoritățile au anunțat că două persoane au fost rănite, însă bilanțul a fost revizuit vineri dimineață. Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Poznań a transmis că 11 persoane au fost rănite, iar trei dintre acestea au fost transportate la spital. La momentul preluării lor de echipajele medicale, niciuna nu se afla în pericol de moarte, scrie Poznan TV. 

Cum s-a produs accidentul

Potrivit administratorului infrastructurii feroviare PKP PLK, accidentul s-a produs pe linia Piła – Bydgoszcz, în apropierea stației Białośliwie.

Un tren POLREGIO care circula pe ruta Piła – Bydgoszcz și un tren PKP Intercity care mergea de la Kołobrzeg spre Varșovia circulau în paralel, în aceeași direcție. La un macaz, trenul regional urma să îi permită garniturii Intercity, care avea întârziere, să treacă înainte.

În urma impactului, trei vagoane ale trenului Intercity au deraiat, iar macazul a fost avariat. Circumstanțele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite de o comisie de anchetă.

Circulația feroviară rămâne blocată

La locul accidentului au intervenit numeroase echipaje de pompieri, salvatori și echipe tehnice.

Circulația feroviară pe tronsonul afectat rămâne suspendată până cel puțin vineri, deoarece este necesară intervenția unor utilaje grele pentru repunerea pe șine a vagoanelor deraiate, mai notează Poznan TV.

Operatorul POLREGIO a introdus transport alternativ cu autobuze pentru pasagerii afectați pe tronsonul dintre Kaczory și Wyrzysk Osiek, iar călătorii trenului Piła – Bydgoszcz și-au continuat drumul cu autocarele.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment în NATO: Rusia pregătește provocări militare în state din estul Europei. Ce țări sunt vizate (The Guardian)
digi24.ro
image
Dacia Hipster, pe străzile Parisului. Francezii au fost cuceriți: ”Cool și futurist, îmi place la nebunie!” | VIDEO
stirileprotv.ro
image
Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, are o carieră controversată. Traseist politic – PDL, PMP, PNL – omul Elenei Băsescu și al Elenei Udrea, finanțări din zone obscure și legături cu serviciile secrete . Consilier prezidențial: “l-au adus serviciile și ni l-au băgat pe gât”!
gandul.ro
image
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
mediafax.ro
image
Trădare pe axa Dinamo – Rapid! Dan Șucu și-a „tras” conducător care a fost la rivala de moarte
fanatik.ro
image
Afaceri pe terenul statului cu mai puțin de 300 de lei lunar. Firma șefului RAZL Sulina a primit concesiunea unei suprafețe pe buza falezei Dunării
libertatea.ro
image
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
digisport.ro
image
Ruby se simte foarte bine în piele ei: „Îmi place trupul meu de sirenă”. Ce pasiune și-a descoperit artista
click.ro
image
Țara care renunță la ora de vară. Decizia a fost luată după mai multe petiții ale cetățenilor, una dintre ele a ajuns virală
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Momentul în care doi dealeri fug de poliţişti şi aruncă drogurile sub o maşină. Imagini bodycam în Bucureşti
observatornews.ro
image
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
cancan.ro
image
Cu ce sume de bani cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029, potrivit UE. Care pensionari iau 870 lei în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Ce avere neaşteptată are Siegfried Mureșan. Este rivalul lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
playtech.ro
image
Șocant! Soția fostului jucător al lui Dinamo, tăiată cu briceagul azi noapte în București! Femeia, urcată în ambulanță sub privirile Poliției. Exclusiv
fanatik.ro
image
Orașele în care apa se scumpește cu 30% de la 1 iulie: „Condiții impuse de Comisia Europeană”
ziare.com
image
OUT de la Cupa Mondială! Diana Munteanu a pierdut pariul cu Dan Alexa: ce trebuie să facă acum
digisport.ro
image
Sănătatea oculară după 50 de ani: Cum recunoaștem și tratăm afecțiunile care ne limitează vederea
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila Andreei Mantea. Este decorată cu mult bun gust. În dormitor, vedeta are tapet decorativ și un pat cu baldachin / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Gigi Becali s-a făcut diriginte de șantier. Fostul arbitru Alexandru Tudor a pus umărul la treabă
mediaflux.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Tragedie în Cluj! Un copil de 12 ani a fost strivit de o cruce de beton. Venise cu tatăl său la mormântul bunicii
click.ro
image
Zodia care renaște din propria cenușă pe 7 iulie. Acest nativ o să plângă de fericire
click.ro
image
O femeie din Neamț a găsit un pui de pisică abandonat, la marginea unei păduri. Ce surpriză a avut când l-a dus la veterinar
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Salata cu varza Sursa foto shutterstock 2146493509 jpg
Salată de varză, gata în 15 minute
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce se va întâmpla cu averea Mirabelei Dauer. Decizie neașteptată din partea artistei: „Să o ia cine vrea”
image
Tragedie în Cluj! Un copil de 12 ani a fost strivit de o cruce de beton. Venise cu tatăl său la mormântul bunicii

OK! Magazine

image
11 secrete neprețuite de frumusețe la care Audrey Hepburn n-a renunțat niciodată. A fost una dintre cele mai atrăgătoare actrițe ale tuturor timpurilor

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme